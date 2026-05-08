Группа туристов оказалась в зоне извержения вулкана в Индонезии: есть погибшие (видео)

20 туристов оказались в ловушке после начала извежения вулкана Дуконо, на острове Халмахера, в провинции Северный Малук в Индонезии. Уже известно о троих погибших.

Извержение началось в 07:41 по местному времени, выплеснув вулканический пепел высотой до 10 км, сообщает ВВС.

Три жертвы входили в группу из 20 сингапурцев и индонезийцев, совершавших восхождение на гору, несмотря на ограничения. Остальная часть туристов были в конечном итоге обнаружены спасателями и эвакуированы с горы.

Помимо группы из 20 человек, по свидетельствам очевидцев, на горе высотой 1335 метров находились и другие туристы.

Начальник полиции Северной Хальмахеры Эрлихсон Пасарибу заявил, что эвакуация тел, которые находятся на больших высотах, затруднена из-за повторяющихся извержений, сложного рельефа и сильных взрывов вулкана.

Вулкан извергался более 200 раз с марта прошлого года. С декабря 2024 года власти предупреждали об опасности восхождения на гору из-за соображений безопасности и просили не совершать никаких действий в пределах 4 км от кратера.

Индонезийское поисково-спасательное агентство Barsanas заявило, что в ходе первоначальных обсуждений между властями было установлено, что в этот раз имела место "возможная халатность со стороны туроператоров или отдельных лиц", которые продолжили восхождение на гору Дуконо, несмотря на предупреждения.

Доктор Дарьоно из Индонезийской ассоциации экспертов по стихийным бедствиям заявил, что инцидент "еще раз продемонстрировал, что к действующим вулканам никогда нельзя относиться как к обычным туристическим местам":

"Дуконо — это гора с почти непрерывной изверженной активностью, поэтому любое нарушение опасной зоны несет в себе смертельный риск".

В настоящее время гора Дуконо находится на втором уровне четырехступенчатой ​​системы вулканической опасности Индонезийской вулканологической службы, что указывает на повышенную активность и необходимость соблюдения осторожности.

