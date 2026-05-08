"Атака не буде ізольованою": Годжес попередив, що РФ може оданочасно вдарити по всій Європі

Росія може піти на масштабну атаку проти країн Європи, якщо Україна почне втрачати сили у війні, а Захід продемонструє слабкість і відсутність єдності. Найбільшу небезпеку становлять не лише можливі бойові дії у країнах Балтії, а й масовані удари дронами по критичній інфраструктурі в різних частинах Європи.

Як розповів генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес в інтерв’ю "24 каналу", ризик нападу Росії на країни НАТО значно зросте, якщо Кремль переконається у виснаженні України та небажанні США активно втручатися у ситуацію в Європі.

Зокрема. він вважає, що додаткову загрозу створюють можливе послаблення Великої Британії та розбіжності між європейськими країнами. Також він звернув увагу на гібридні методи, які Росія вже використовує проти Заходу. Йдеться про диверсії, порушення повітряного простору, атаки дронами та інші форми тиску.

"Але вони також мають розуміти, що така атака не буде ізольованою. Ймовірно, вона супроводжуватиметься масованими ударами дронів по аеропортах і морських портах по всій Європі – у масштабах, подібних до тих, які ми бачимо сьогодні в Україні", — пояснив він.

Відео дня

За словами генерала, якщо Європа не почне жорстко реагувати на такі дії, Росія лише посилюватиме агресію. Саме такий сценарій він вважає одним із найбільш імовірних.

Крім того, Годжес прокоментував можливість локального вторгнення у країни Балтії. За його словами, європейські лідери правильно оцінюють ризик атаки, наприклад у районі латвійського Даугавпілса або в Естонії. Водночас він наголосив, що подібний напад не обмежиться лише наземною операцією.

Генерал переконаний, що Росія одночасно може завдати масованих ударів дронами по аеропортах, морських портах та інших об’єктах критичної інфраструктури по всій Європі. За його словами, масштаби таких атак можуть бути подібними до тих, які зараз Росія застосовує проти України. Та все ж, на його думку, Європа поки не готова до такого розвитку подій, хоча в країнах Балтії вже розміщені багатонаціональні сили НАТО. Він пояснив, що там перебувають підрозділи Великої Британії, Франції, Канади, Іспанії, Нідерландів та США. Також у регіоні діють військово-повітряні сили союзників, а важливу роль відіграють армії Швеції, Фінляндії та Норвегії.

Попри це, генерал назвав серйозною проблемою можливу відсутність американської авіації у разі великого конфлікту. Саме цю слабкість Росія, на його думку, спробує першочергово використати.

Також Бен Годжес розповів про настрої серед американських військових та офіцерів у відставці. За його словами, багато хто стурбований політикою адміністрації Дональда Трампа та діями глави Пентагону Піта Гегсета.

В цілому, у військових колах є занепокоєння через послаблення підтримки України та погіршення відносин між США і союзниками. Він підкреслив, що Сполучені Штати залежать від партнерів у питаннях логістики, військової присутності та розвідки.

"Крім того, приблизно половина розвідувальної інформації, якою ми користуємося, надходить від союзників, а не від американських супутників. Тому ці відносини є критично важливими", — пояснив він.

Нагадаємо, що 30 квітня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив про ризик війни між Росією та Європою через постійне нагнітання риторики про можливий конфлікт. За його словами, якщо щодня говорити про неминучість конфлікту та продовжувати нарощування озброєнь, це зрештою може призвести до реального зіткнення.

Крім того, у Міністерстві оборони Естонії заявили, що російські інформаційні кампанії навколо Нарви є частиною провокаційної стратегії Кремля, спрямованої на розпалювання напруги та дестабілізацію суспільства. У Таллінні також попередили, що Росія посилює тиск на країни Балтії, просуває наративи про так звані "народні республіки" та може використовувати російськомовне населення як привід для ескалації.