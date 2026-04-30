"Це вже перетворилося на мантру": Медведєв пригрозив Європі "неминучістю" війни з РФ

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що, на його думку, в Європі дедалі частіше звучать твердження про нібито неминучість війни з Росією. Він назвав такі заяви "мантрою" та стверджує, що подібна риторика не має під собою реальних підстав, але при цьому, за його словами, лише посилює загальну напруженість.

Під час виступу на марафоні "Знание.Первые" сказав, що європейські політики регулярно говорять про можливий військовий конфлікт із Росією, передають російські ЗМІ 30 квітня. Він заявив, що вважає такі висловлювання повторюваними та бездоказовими. Зокрема, він пояснив, що європейському дискурсі поширюються твердження про нібито неминучість війни з Росією, які він назвав "мантрою", яка повторюється щодня.

"Я не знаю, звідки вони це взяли, але це вже перетворилося на мантру — це повторюється щодня. Кажуть, що росіяни обов’язково на нас нападуть. Але жоден виступ російських політиків, жодна заява чи документ, ухвалений Росією, не містить положень про необхідність будь-якого конфлікту з Європою. Так, ми змушені проводити "спеціальну військову операцію", але причини всім відомі", — пояснив він.

Окремо він заявив, що Росія, за його словами, не має агресивних намірів щодо Європи, однак зазначив, що ситуація залишається напруженою через нарощування озброєнь і відповідні заяви європейських лідерів про необхідність бути готовими до відбиття можливих загроз. Він підкреслив, що в публічному просторі все частіше лунають твердження про неминучість війни.

"Щодо Європи — у нас немає жодних агресивних намірів. Але цей маховик продовжує крутитися: випускається величезна кількість зброї, і практично всі європейські лідери, зокрема найбільших країн, говорять про необхідність бути готовими до відбиття агресії. Вони кажуть, що війна неминуча. Ви розумієте, куди веде ця дорога? Як би це не звучало сумно, але якщо щодня повторювати, що війна неминуча, вона може початися", — заявив він під час виступу.

Окремо Дмитро Медведєв заявив, що конфлікт між Росією та Заходом має екзистенційний характер і, на його думку, стосується самого існування сторін. Він також вважає, що нинішня міжнародна напруженість не зникне швидко і може зберігатися тривалий час.

Ситуацію на Близькому Сході він описав як затяжну, без перспективи швидкого завершення. За його словами, конфлікти там лише ускладнюються, а зовнішні інтереси додатково підтримують нестабільність. Він також висловив думку, що традиційні дипломатичні домовленості та "схеми" не здатні ефективно вирішувати сучасні міжнародні проблеми.

Коментуючи роль США, Медведєв зазначив, що попередня адміністрація, на його думку, сприяла ескалації війни в Україні, тоді як нинішня намагається шукати варіанти врегулювання. Водночас він додав, що США перебувають під впливом внутрішніх політичних суперечностей і зовнішнього тиску.

Також він заявив, що відносини Росії зі Сполученими Штатами зараз мають прагматичний характер. Ба більше, під час своєї промови Медведєв визнав, що ризик ядерної ескалації у світі існує, хоча назвав його небажаним сценарієм. Крім того, він сказав, що Росія не має даних про нібито прагнення Ірану до створення ядерної зброї.

Раніше, у звіті ISW зазначали, Кремль формує інформаційне підґрунтя, яке може бути використане для виправдання дій проти країн Балтії. Зокрема, нещодавно у МЗС РФ заявили, що навчання НАТО нібито передбачають сценарії блокади та захоплення Калінінграда.

Сам же Медведєв наприкінці березня розповідав, що Естонія нібито раніше входила до складу Росії, а також назвав Донбас "російським".

Також Фокус писав, що Держдума РФ у першому читанні підтримала законопроєкт, який дозволяє застосовувати армію за кордоном під приводом "захисту громадян". У Росії пояснили, що прийняли відповідну ініціативу через зростаючу загрозу з боку Заходу.