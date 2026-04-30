"Это уже превратилось в мантру": Медведев пригрозил Европе "неизбежностью" войны с РФ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что, по его мнению, в Европе все чаще звучат утверждения о якобы неизбежности войны с Россией. Он назвал такие заявления "мантрой" и утверждает, что подобная риторика не имеет под собой реальных оснований, но при этом, по его словам, лишь усиливает общую напряженность.

Во время выступления на марафоне "Знание.Первые" сказал, что европейские политики регулярно говорят о возможном военном конфликте с Россией, передают российские СМИ 30 апреля. Он заявил, что считает такие высказывания повторяющимися и бездоказательными. В частности, он пояснил, что в европейском дискурсе распространяются утверждения о якобы неизбежности войны с Россией, которые он назвал "мантрой", которая повторяется ежедневно.

"Я не знаю, откуда они это взяли, но это уже превратилось в мантру — это повторяется каждый день. Говорят, что россияне обязательно на нас нападут. Но ни одно выступление российских политиков, ни одно заявление или документ, принятый Россией, не содержит положений о необходимости какого-либо конфликта с Европой. Да, мы вынуждены проводить "специальную военную операцию", но причины всем известны", — пояснил он.

Отдельно он заявил, что Россия, по его словам, не имеет агрессивных намерений в отношении Европы, однако отметил, что ситуация остается напряженной из-за наращивания вооружений и соответствующих заявлений европейских лидеров о необходимости быть готовыми к отражению возможных угроз. Он подчеркнул, что в публичном пространстве все чаще звучат утверждения о неизбежности войны.

"Относительно Европы — у нас нет никаких агрессивных намерений. Но этот маховик продолжает крутиться: выпускается огромное количество оружия, и практически все европейские лидеры, в том числе крупнейших стран, говорят о необходимости быть готовыми к отражению агрессии. Они говорят, что война неизбежна. Вы понимаете, куда ведет эта дорога? Как бы это ни звучало грустно, но если ежедневно повторять, что война неизбежна, она может начаться", — заявил он во время выступления.

Отдельно Дмитрий Медведев заявил, что конфликт между Россией и Западом имеет экзистенциальный характер и, по его мнению, касается самого существования сторон. Он также считает, что нынешняя международная напряженность не исчезнет быстро и может сохраняться длительное время.

Ситуацию на Ближнем Востоке он описал как затяжную, без перспективы быстрого завершения. По его словам, конфликты там только усложняются, а внешние интересы дополнительно поддерживают нестабильность. Он также высказал мнение, что традиционные дипломатические договоренности и "схемы" не способны эффективно решать современные международные проблемы.

Комментируя роль США, Медведев отметил, что предыдущая администрация, по его мнению, способствовала эскалации войны в Украине, тогда как нынешняя пытается искать варианты урегулирования. В то же время он добавил, что США находятся под влиянием внутренних политических противоречий и внешнего давления.

Также он заявил, что отношения России с Соединенными Штатами сейчас имеют прагматический характер. Более того, во время своей речи Медведев признал, что риск ядерной эскалации в мире существует, хотя назвал его нежелательным сценарием. Кроме того, он сказал, что Россия не имеет данных о якобы стремлении Ирана к созданию ядерного оружия.

Ранее, в отчете ISW отмечали, Кремль формирует информационную почву, которая может быть использована для оправдания действий против стран Балтии. В частности, недавно в МИД РФ заявили, что учения НАТО якобы предусматривают сценарии блокады и захвата Калининграда.

Сам же Медведев в конце марта рассказывал, что Эстония якобы ранее входила в состав России, а также назвал Донбасс "российским".

Также Фокус писал, что Госдума РФ в первом чтении поддержала законопроект, который позволяет применять армию за рубежом под предлогом "защиты граждан". В России объяснили, что приняли соответствующую инициативу из-за растущей угрозы со стороны Запада.