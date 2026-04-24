Обвиняют НАТО в создании "угрозы": Кремль готовит почву для нападения на страны Балтии, — ISW

Кремль продолжает формировать информационную почву, которая в будущем может быть использована для оправдания возможных действий против стран Балтии. В российской риторике все чаще звучат заявления о якобы "угрозах со стороны НАТО".

Как говорится в отчете Института изучения войны, 23 апреля Совет безопасности России обвинил Литву в создании "очага напряженности" вблизи границ Калининградской области. Также в Москве заявили о якобы милитаризации литовской территории под предлогом противодействия России.

В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил государственным медиа, что учения Объединенных экспедиционных сил НАТО якобы предусматривают сценарии морской блокады и захвата Калининграда. Он также обвинил НАТО в сознательном обострении напряженности с Россией.

Аналитики отмечают, что такие высказывания являются частью долговременной информационной кампании Кремля. Ее цель заключается в формировании образа НАТО как агрессора. В то же время ответственность за реальную эскалацию, включая войну против Украины, Россия пытается переложить на Запад.

Отдельно подчеркивается, что Россия системно ведет информационное давление на страны Балтии. Таким образом создаются долгосрочные условия для возможного обоснования будущих силовых сценариев в регионе. Зато Калининградская область в этой риторике используется как ключевой элемент. Через нее Москва продвигает нарратив о якобы необходимости "защиты" своих территорий от мнимых угроз.

Стоит отметить, что ранее помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев заявлял, якобы страны Балтии и Финляндия способствуют ударам Украины по российским военным объектам. По его словам, они позволяют использование своего воздушного пространства для пролета украинских беспилотников.

Ранее, Министерство обороны Эстонии заявляло, что информационные кампании вокруг якобы угрозы для Нарвы является частью сознательной провокационной стратегии России. В частности, в Таллинне отмечают, что такие вбросы не имеют реальных оснований и направлены на разжигание напряжения и внутренних противоречий в обществе. Более того, эстонская сторона считает, что Россия использует тему Нарвы как инструмент информационного воздействия в рамках более широкой стратегии давления на страны Балтии и НАТО.

Кроме того, немецкое издание BILD обнародовало карту, на которой смоделированы возможные сценарии наступления России на страны Балтии. Из нее следует, что речь идет о потенциальном многонаправленном ударе по Эстонии, Латвии и Литве, с возможным продвижением войск как с территории РФ, так и из Калининградской области и Беларуси. Основными целями на карте обозначены столицы государств региона — Таллинн, Рига и Вильнюс.

Более того, Фокус писал, что Госдума РФ в первом чтении поддержала законопроект, который позволяет применять армию за рубежом под предлогом "защиты граждан". В России объяснили, что приняли соответствующую инициативу из-за растущей угрозы со стороны Запада.