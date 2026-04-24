Звинувачують НАТО у створенні "загрози": Кремль готує ґрунт для нападу на країни Балтії, — ISW

Кремль продовжує формувати інформаційне підґрунтя, яке в майбутньому може бути використане для виправдання можливих дій проти країн Балтії. У російській риториці дедалі частіше звучать заяви про нібито "загрози з боку НАТО".

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, 23 квітня Рада безпеки Росії звинуватила Литву у створенні "осередку напруженості" поблизу кордонів Калінінградської області. Також у Москві заявили про нібито мілітаризацію литовської території під приводом протидії Росії.

Зокрема, заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив державним медіа, що навчання Об’єднаних експедиційних сил НАТО нібито передбачають сценарії морської блокади та захоплення Калінінграда. Він також звинуватив НАТО у свідомому загостренні напруженості з Росією.

Аналітики зазначають, що такі висловлювання є частиною довготривалої інформаційної кампанії Кремля. Її мета полягає у формуванні образу НАТО як агресора. Водночас відповідальність за реальну ескалацію, включно з війною проти України, Росія намагається перекласти на Захід.

Окремо підкреслюється, що Росія системно веде інформаційний тиск на країни Балтії. У такий спосіб створюються довгострокові умови для можливого обґрунтування майбутніх силових сценаріїв у регіоні. Натомість Калінінградська область у цій риториці використовується як ключовий елемент. Через неї Москва просуває наратив про нібито необхідність "захисту" своїх територій від уявних загроз.

Варто зазначити, що раніше помічник російського диктатора Володимира Путіна Микола Патрушев заявляв, нібито країни Балтії та Фінляндія сприяють ударам України по російських військових об’єктах. За його словами, вони дозволяють використання свого повітряного простору для прольоту українських безпілотників.

Загроза наступу РФ на країни Батлії — що відомо

Раніше, Міністерство оборони Естонії заявляло, що інформаційні кампанії навколо нібито загрози для Нарви є частиною свідомої провокаційної стратегії Росії. Зокрема, у Таллінні наголошують, що такі вкиди не мають реальних підстав і спрямовані на розпалювання напруги та внутрішніх суперечностей у суспільстві. Ба більше, естонська сторона вважає, що Росія використовує тему Нарви як інструмент інформаційного впливу в межах ширшої стратегії тиску на країни Балтії та НАТО.

Крім того, німецьке видання BILD оприлюднило карту, на якій змодельовано можливі сценарії наступу Росії на країни Балтії. З неї випливає, що йдеться про потенційний багатонапрямковий удар по Естонії, Латвії та Литві, з можливим просуванням військ як із території РФ, так і з Калінінградської області та Білорусі. Основними цілями на карті позначені столиці держав регіону — Таллінн, Рига та Вільнюс.

Ба більше, Фокус писав, що Держдума РФ у першому читанні підтримала законопроєкт, який дозволяє застосовувати армію за кордоном під приводом "захисту громадян". У Росії пояснили, що прийняли відповідну ініціативу через зростаючу загрозу з боку Заходу.