"Атака не будет изолированной": Ходжес предупредил, что РФ может одновременно ударить по всей Европе

Россия может пойти на масштабную атаку против стран Европы, если Украина начнет терять силы в войне, а Запад продемонстрирует слабость и отсутствие единства. Наибольшую опасность представляют не только возможные боевые действия в странах Балтии, но и массированные удары дронами по критической инфраструктуре в разных частях Европы.

Как рассказал генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес в интервью "24 каналу", риск нападения России на страны НАТО значительно возрастет, если Кремль убедится в истощении Украины и нежелании США активно вмешиваться в ситуацию в Европе.

В частности. он считает, что дополнительную угрозу создают возможное ослабление Великобритании и разногласия между европейскими странами. Также он обратил внимание на гибридные методы, которые Россия уже использует против Запада. Речь идет о диверсиях, нарушении воздушного пространства, атаках дронами и других формах давления.

"Но они также должны понимать, что такая атака не будет изолированной. Вероятно, она будет сопровождаться массированными ударами дронов по аэропортам и морским портам по всей Европе — в масштабах, подобных тем, которые мы видим сегодня в Украине", — пояснил он.

По словам генерала, если Европа не начнет жестко реагировать на такие действия, Россия будет только усиливать агрессию. Именно такой сценарий он считает одним из наиболее вероятных.

Кроме того, Ходжес прокомментировал возможность локального вторжения в страны Балтии. По его словам, европейские лидеры правильно оценивают риск атаки, например в районе латвийского Даугавпилса или в Эстонии. В то же время он подчеркнул, что подобное нападение не ограничится только наземной операцией.

Генерал убежден, что Россия одновременно может нанести массированные удары дронами по аэропортам, морским портам и другим объектам критической инфраструктуры по всей Европе. По его словам, масштабы таких атак могут быть подобными тем, которые сейчас Россия применяет против Украины. И все же, по его мнению, Европа пока не готова к такому развитию событий, хотя в странах Балтии уже размещены многонациональные силы НАТО. Он пояснил, что там находятся подразделения Великобритании, Франции, Канады, Испании, Нидерландов и США. Также в регионе действуют военно-воздушные силы союзников, а важную роль играют армии Швеции, Финляндии и Норвегии.

Несмотря на это, генерал назвал серьезной проблемой возможное отсутствие американской авиации в случае крупного конфликта. Именно эту слабость Россия, по его мнению, попытается в первую очередь использовать.

Также Бен Ходжес рассказал о настроениях среди американских военных и офицеров в отставке. По его словам, многие обеспокоены политикой администрации Дональда Трампа и действиями главы Пентагона Пита Гегсета.

В целом, в военных кругах есть беспокойство из-за ослабления поддержки Украины и ухудшения отношений между США и союзниками. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты зависят от партнеров в вопросах логистики, военного присутствия и разведки.

"Кроме того, примерно половина разведывательной информации, которой мы пользуемся, поступает от союзников, а не от американских спутников. Поэтому эти отношения являются критически важными", — пояснил он.

Напомним, что 30 апреля заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о риске войны между Россией и Европой из-за постоянного нагнетания риторики о возможном конфликте. По его словам, если ежедневно говорить о неизбежности конфликта и продолжать наращивание вооружений, это в конце концов может привести к реальному столкновению.

Кроме того, в Министерстве обороны Эстонии заявили, что российские информационные кампании вокруг Нарвы являются частью провокационной стратегии Кремля, направленной на разжигание напряжения и дестабилизацию общества. В Таллинне также предупредили, чтоРоссия усиливает давление на страны Балтии, продвигает нарративы о так называемых "народных республиках" и может использовать русскоязычное население как повод для эскалации.