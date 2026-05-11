У Флориді вирує масштабна лісова пожежа: рятувальники залучили авіацію (відео)

Велика лісова пожежа спалахнула в суботу, 9 травня, ввечері в національному парку Еверглейдс і вже загрожує округам Маямі-Дейд і Бровард на півдні Флориди. Через понад добу вогонь не загасили.

У західній частині міста Бровард вогонь охопив уже охопив понад 20 квадратних кілометрів території, а дим від загоряння почав поширюватися в бік міста Пембрук-Пайнс, що розташоване неподалік від шосе US 27, і бульвару Пайнс, повідомляє NBC 6 South Florida.

Пожежні розрахунки розмістили по периметру селища Голлі-Лейк, щоб у разі потреби не допустити поширення вогню далі.

За даними пожежно-рятувальної служби Майамі-Дейд, від жителів надійшли повідомлення про загоряння чагарнику в районі Норт-Кром-авеню і Нортвест-186-стріт. Пожежники повідомили, що на місце події прибуло понад 12 їхніх підрозділів для боротьби з вогнем, зокрема і з повітря. З пожежею борються пожежники і рятувальні служби шерифа округу Бровард на Макс-роуд, а також Лісова служба Флориди.

Південно-західний вітер сприяв поширенню димового шлейфу в бік районів Мірамар, Пемброк-Пайнес і Дейві. Навіть такі місця, як Форт-Лодердейл і Голлівуд, можуть незабаром опинитися в диму.

На кадрах, опублікованих у мережі, можна побачити, як полум'я вирує в заростях сухої трави, а дим заповнює повітря на захід від шосе US 27, погіршуючи якість повітря і видимість.

Мешканці будинків і трейлерів, які розташовані близько до вогню, поливали своє житло водою до приїзду пожежників.

Людей просять бути готовими в будь-який момент покинути своє житло, оскільки серед пожежників зростає стурбованість з приводу швидко мінливого напрямку вітру.

За останніми даними, пожежу, що отримала назву Max Road Miramar Fire, локалізовано тільки на 20%.

Наразі про поранених і загиблих не повідомляють.

