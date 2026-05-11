Во Флориде бушует масштабный лесной пожар: спасатели привлекли авиацию (видео)

Крупный лесной пожар вспыхннул в субботу, 9 мая, вечером, в национальном парке Эверглейдс и уже угрожает округам Майами-Дейд и Бровард на юге Флориды. Спустя более суток огонь не потушен.

В западной части города Бровард огонь охватил уже охватил более 20 квадратных километров территории, а дым от возгорания начал распространяться в сторону города Пембрук-Пайнс, расположенного недалеко от шоссе US 27, и бульвара Пайнс, сообщает NBC 6 South Florida.

Пожарные расчеты разместили по периметру поселка Холли-Лейк, чтобы в случае необходимости, не допустить распространения огня дальше.

По данным пожарно-спасательной службы Майами-Дейд, от жителей поступили сообщения о возгорании кустарника в районе Норт-Кром-авеню и Нортвест-186-стрит. Пожарные сообщили, что на место происшествия прибыло более 12 их подразделений для борьбы с огнем, в том числе и с воздуха. С пожаром борются пожарные и спасательные службы шерифа округа Бровард на Макс-роуд, а также Лесная служба Флориды.

Юго-западный ветер способствовал распространению дымового шлейфа в сторону районов Мирамар, Пемброк-Пайнес и Дейви. Даже такие места, как Форт-Лодердейл и Голливуд, могут вскоре оказаться в дыму.

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, как пламя бушует в зарослях сухой травы, а дым заполняет воздух к западу от шоссе US 27, ухудшая качество воздуха и видимость.

Жители домов и трейлеров, которые находятся близко к огню, поливали свое жилье водой до приезда пожарных.

Людей просят быть готовыми в любой момент покинуть свое жилье, поскольку среди пожарных растет обеспокоенность по поводу быстро меняющегося направления ветра.

По последним данным, пожар, получивший название Max Road Miramar Fire, локализован только на 20%.

На данный момент о раненых и погибших не сообщается.

