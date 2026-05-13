Ще одна хвороба: на французькому лайнері стався спалах норовірусу

1700 пасажирів і членів екіпажу перебувають під вартою на французькому круїзному лайнері Ambition після смерті одного з пасажирів, а в десятків інших проявляються симптоми, імовірно, норовірусу.

Круїзний лайнер Ambassador Cruise Line, на борту якого перебувала більшість із 1233 пасажирів із Великої Британії або Ірландії, прибув 12 травня в західний порт Бордо. А 10 травня помер 92-річний пасажир із Великої Британії, у той час, як у 50 осіб проявилися симптоми норовірусу, повідомляє Daily Mail.

Судно, яке залишило Шетландські острови 6 травня, здійснило зупинки в Белфасті (Північна Ірландія), Ліверпулі (Велика Британія) і Бресті (Франція), перш ніж прибути в Бордо, звідки планувало вирушити до Іспанії.

О 2 годині ночі до судна біля входу в порт доправили вертолітну бригаду університетської лікарні для ознайомлення з медичними картами пацієнтів разом із персоналом, який перебував на борту.

Органи охорони здоров'я і морського транспорту розпорядилися, щоб усі пасажири залишалися на борту судна, очікуючи на результати аналізів із лікарні.

У заяві, опублікованій у соціальних мережах, компанія Ambassador Cruise Line підтвердила спалах захворювання, додавши, що вони "вкрай серйозно ставляться до будь-яких захворювань на борту своїх кораблів". Звідки взявся норовірус на борту лайнера — невідомо.

Норовірусну інфекцію іноді називають "шлунковим грипом". Однак норовірусна інфекція не пов'язана з вірусом грипу.

Норовірус — це тип вірусу, що зумовлює розвиток гастроентериту. Зазвичай він проявляється такими симптомами, як блювота та діарея. У більшості здорових людей одужання настає протягом кількох днів, але в осіб з ослабленою імунною системою перебіг захворювання може бути затяжним. Норовірус зазвичай підхоплюють через їжу, або торкаючись заражених предметів. Спалахи цього вірусу часті в круїзах, школах, або на курортах.

Спалах норовірусу відбувається на тлі спалаху хантавірусу, пов'язаного з розкішним круїзним лайнером MV Hondius, унаслідок якого троє людей померли і загалом підтверджено дев'ять випадків зараження.

Відомо, що "нульовим пацієнтом" вважають 70-річного голландського орнітолога Лео Шилпероорда, який зі своєю дружиною Мірьям спостерігав за птахами в Аргентині. Вони обидва померли.

Один британець, заражений хантавірусом, все ще перебуває на лікуванні в Йоганнесбурзі, і його стан покращується, ще один — у Нідерландах.

Ще один громадянин Великої Британії заразився хантавірусом на борту лайнера і перебуває на самоізоляції за місцем проживання на віддаленому острові Трістан-да-Кунья. Низку людей по всьому світу відправили в лікарні або на карантин у власних будинках, побоюючись, що вони можуть бути заражені хантавірусом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що хантавіруси, які переносять гризуни, існують і в Україні, але вони не такі агресивні, як вірус Анд, який підчепили пасажири лайнера.

Також навколо хантавірусу вже починають з'являтися теорії змови, нібито виникнення нової пандемії передбачали в "Секретних матеріалах" і в "Сімпсонах".