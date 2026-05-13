Еще одна болезнь: на французском лайнере случилась вспышка норовируса

1700 пассажиров и членов экипажа находятся под стражей на французском круизном лайнере Ambition после смерти одного из пассажиров, а у десятков других проявляются симптомы, предположительно, норовируса.

Круизный лайнер Ambassador Cruise Line, на борту которого находилось большинство из 1233 пассажиров из Великобритании или Ирландии, прибыл 12 мая в западный порт Бордо. А 10 мая скончался 92-летний пассажир из Великобритании, в то время, как 50 человек проявились симптомы норовируса, сообщает Daily Mail.

Судно, покинувшее Шетландские острова 6 мая, совершило остановки в Белфасте ( Северная Ирландия ), Ливерпуле (Великобритания) и Бресте ( Франция) , прежде чем прибыть в Бордо, откуда планировало отправиться в Испанию .

В 2 часа ночи к судну у входа в порт была доставлена ​​вертолетная бригада университетской больницы для ознакомления с медицинскими картами пациентов вместе с персоналом, находившимся на борту.

Органы здравоохранения и морского транспорта распорядились, чтобы все пассажиры оставались на борту судна в ожидании результатов анализов из больницы.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, компания Ambassador Cruise Line подтвердила вспышку заболевания, добавив, что они "крайне серьезно относятся к любым заболеваниям на борту своих кораблей". Откуда взялся норовирус на борту лайнера – неизвестно.

Норовирусную инфекцию иногда называют "желудочным гриппом". Однако норовирусная инфекция не связана с вирусом гриппа.

Норовирус – это тип вируса, обуславливающий развитие гастроэнтерита. Обычно он проявляется такими симптомами, как рвота и диарея. У большинства здоровых людей выздоровление наступает в течение нескольких дней, но у лиц с ослабленной иммунной системой течение заболевания может быть затяжным. Норовирус обычно подхватывают через еду, или трогая зараженные предметы. Вспышки этого вируса часты в круизах, школах, или на курортах.

Вспышка норовируса происходит на фоне вспышки хантавируса, связанной с роскошным круизным лайнером MV Hondius, в результате которой три человека умерли и в общей сложности подтверждено девять случаев заражения.

Известно, что "нулевым пациентом" считают 70-летнего голландского орнитолога Лео Шилпероорда, который со своей женой Мирьям наблюдал за птицами в Аргентине. Они оба скончались.

Один британец, зараженный хантавирусом, все еще находится на лечении в Йоханнесбурге, и его состояние улучшается, еще один находится в Нидерландах.

Еще один гражданин Великобритании заразился хантавирусом на борту лайнера и находится в самоизоляции по месту жительства на отдаленном острове Тристан-да-Кунья. Ряд людей по всему миру отправили в больницы или на карантин в собственных домах, опасаясь, что они могут быть заражены хантавирусом.

Также вокруг хантавируса уже начинают появляться теории заговора, якобы возникновение новой пандемии предсказывали в "Секретных материалах" и в "Симпсонах".