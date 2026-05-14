Російська "радіостанція Судного дня" подала загадковий сигнал з одного слова

Радіостанція УВБ-76, або "жужжалка" вкотре проявила активність, транслюючи загадковий код.

Російська короткохвильова станція УВБ-76, яку ще називають "радіостанцією Судного дня", або "жужжалкою" через постійні перешкоди, 14 травня передала повідомлення з одного слова, повідомляє Telegram-канал, який стежить за трансляціями радіостанції.

Передачу зафіксували об 11:28 за московським часом. В ефірі прозвучала така фраза: "НЖТІ 68 221 суперзірка 7006 3676".

Як і в попередніх випадках жодних офіційних пояснень щодо змісту чи мети цього сигналу не надходило. Адресат також невідомий.

Радіостанція УВБ-76 мовить час від часу. Так, на 9 травня вона мовчала, а 11 травня передала одразу кілька повідомлень:

НЖТІ НЖТІ 92945 ГОЛОВЧАСТИЙ 7731 0106;

НЖТІ НЖТІ 23858 МАТОМОРФ 0262 4497;

НЖТІ НЖТІ 86388 МЕТРОЛУК 0392 3566;

НЖТІ НЖТІ 44230 НЕГОЛОСНИЙ 7692 0076.

Іноді на цій частоті мовить "пірат", як повідомляють радіоаматори

"Радіостанція Судного дня" — що відомо про УВБ-76

Ця числова (або номерна) радіостанція регулярно транслює монотонні сигнали на частоті 4625 кГц. Більшу частину часу радіостанція транслює маркер каналу, який звучить як короткий "дзижчить" сигнал, що повторюється близько 25 разів на хвилину, через що її і прозвали "дзижжалкою". Іноді маркер переривається, після чого відбувається передача голосових закодованих повідомлень російською мовою. Мовлення станції здійснюється безперервно. Дата початку мовлення заперечується. Передбачається, що вона почала мовлення в 1975 році.

Вважають, що раніше передавач був розташований недалеко від селища Поварово в Московській області, а у вересні 2010 року передавач станції було перенесено в Ленінградську область, недалеко від села Керро.

Нагадаємо, у лютому 2026 року станція передала рекордні 24 повідомлення за день.

А 14 листопада 2025 року Telegram-канал "УВБ-76 ефір" повідомив, що "Радіостанція Судного дня" припинила трансляцію внаслідок атаки безпілотників.