Российская "радиостанция Судного дня" подала загадочный сигнал из одного слова

Радиостанция УВБ-76, или "жужжалка" в очередной раз проявила активность, транслируя загадочный код.

Российская коротковолновая станция УВБ-76, которую еще называют "радиостанцией Судного дня", или "жужжалкой" из-за постоянных помех, 14 мая передала сообщение из одного слова, сообщает Telegram-канал, который следит за трансляциями радиостанции.

Передачу зафиксировали в 11:28 по московскому времени. В эфире прозвучала такая фраза: "НЖТИ 68 221 суперзвезда 7006 3676".

Как и в предыдущих случаях никаких официальных объяснений относительно содержания или цели этого сигнала не поступало. Адресат также неизвестен.

Радиостанция УВБ-76 вещает время от времени. Так, на 9 мая она молчала, а 11 мая передала сразу несколько сообщений:

НЖТИ НЖТИ 92945 ГОЛОВЧАТЫЙ 7731 0106;

НЖТИ НЖТИ 23858 МАТОМОРФ 0262 4497;

НЖТИ НЖТИ 86388 МЭТРОЛУК 0392 3566;

НЖТИ НЖТИ 44230 НЕГРОМКИЙ 7692 0076.

Иногда на этой частоте вещает "пират", как сообщают радиолюбители

"Радиостанция Судного дня" — что известно о УВБ-76

Эта числовая (или номерная) радиостанция регулярно транслирует монотонные сигналы на частоте 4625 кГц. Большую часть времени радиостанция транслирует маркер канала, который звучит как короткий "жужжащий" сигнал, повторяющийся около 25 раз в минуту, из-за чего ее и прозвали "жужжалкой". Иногда маркер прерывается, после чего происходит передача голосовых закодированных сообщений на русском языке. Вещание станции осуществляется непрерывно. Дата начала вещания оспаривается. Предполагается, что она начала вещание в 1975 году.

Считается, что ранее передатчик был расположен недалеко от поселка Поварово в Московской области, а в сентябре 2010 года передатчик станции был перенесен в Ленинградскую область, недалеко от деревни Керро.

Напомним, в феврале 2026 года станция передала рекордные 24 сообщения за день.

А 14 ноября 2025 года Telegram-канал "УВБ-76 эфир" сообщил, что "Радиостанция Судного дня" прекратила трансляцию в результате атаки беспилотников.