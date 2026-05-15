Онука радянського наркома закордонних справ Литвинова наклала на себе руки через війну в Україні

Після самогубства померла російська дисидентка та правозахисниця Ніна Литвинова. У своїй передсмертній записці вона пояснила, що пішла на цей вчинок через війну Росії проти України та посилені репресії всередині РФ.

Жінка, яка десятиліттями допомагала політв’язням у СРСР та Росії, зізналася, що їй не вистачило сил допомогти усім, хто потрапив до в'язниці, і це приносило їй нестерпний біль. Уривок з її передсмертної записки опублікувала журналістка Маша Слонім — двоюрідна сестра Ніни Литвинової 14 травня.

Слонім додала, що в записці була ще й особиста частина, адресована рідним і близьким. Пояснюючи рішення опублікувати частину передсмертної записки своєї двоюрідної сестри, Слонім написала: "Ми вирішили показати справжні причини. Її вбив Путін!"

У записці правозахисниця Ніна Литвинова також згадала режисерку Євгенію Беркович, драматургиню Світлану Петрійчук, Каріну Цуркан та інших ув’язнених у Росії.

"Я люблю вас усіх і думаю про вас. Але я мушу піти, мені нестерпно жити. Відтоді, як Путін напав на Україну й вбиває невинних людей, а у нас без кінця саджає до в’язниць тисячі людей, які мучаться й гинуть там за те, що вони, як і я, проти війни та проти вбивств. Я нічим не можу їм допомогти. Тисячі інших за ґратами страждають і вмирають. Я намагалася їм допомогти, але мої сили вичерпалися і я день і ніч мучуся від безсилля. Мені соромно, але я здалася. Будь ласка, пробачте мене", — написала Ніна Литвинова.

Що відомо про Ніну Литвинову?

Ніна Литвинова народилася 9 серпня 1945 року. Вона була онукою радянського наркома закордонних справ Максима Литвинова та сестрою відомого радянського дисидента Павла Литвинова. Правозахисний центр "Меморіал" повідомив, що Литвинова була активною учасницею дисидентського руху, який активно підтримував політичних в’язнів у 1960–1980-х та у 2000–2020-х роках. Крім того, вона була дослідницею океанів.

Нагадаємо, що через переслідування, вбивства та репресії російські науковці покидають територію РФ такими швидкими темпами, яких не було навіть після розпаду Радянського Союзу та складного економічного періоду у 90-ті роки 20-го сторіччя.

Також у 2018 році російська влада розпочала репресії проти фізиків, які були причетні до розробки гіперзвукової зброї. Загалом дванадцятьом вченим висунули звинувачення про держзраду, а шістьом з них — уже після початку повномасштабного вторгнення РФ.