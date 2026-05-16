"Допомогли очистити місто": Дуров "засумував" за іранськими атаками на Дубай

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров пожартував, що сумує за тими часами, коли Іран обстрілював Дубай.

За його словами, Дубай знову сповнений машин і натовпів людей.

"Уже сумую за іранськими феєрверками — вони допомогли очистити місто від тих, хто легко вражається", — ідеться в його повідомленні.

Дуров також похвалив протиповітряну оборону Об'єднаних Арарбських Еміратів.

"За 0% податку ми отримуємо кращий захист, ніж європейці, які платять 50%", — написав автор.

Наприкінці квітня Дуров заявив, що отримав повістку з Росії, де він зазначений, як підозрюваний у кримінальній справі. За його словами, документ прийшов на адресу, де він проживав близько 20 років тому.

"Квартира в Росії, де я жив 20 років тому, отримала повістку на ім'я "підозрюваний П. В. Дуров". Мабуть, мене підозрюють у захисті статей 29 і 23 Конституції Росії — які гарантують свободу слова і право на приватне листування. Пишаюся тим, що "винен"!" — написав він.

Нагадаємо, Павло Дуров звинуватив месенджер WhatsApp у введенні користувачів в оману щодо безпеки. Він заявив, що близько 95% повідомлень зберігаються в хмарних резервних копіях без належного шифрування.

Також повідомлялося, що Дуров іронічно відреагував на побоювання щодо ядерної війни між США та Іраном. У дописі він зазначив, що його команда вилетіла в Дубай і не сприймає ці погрози серйозно.