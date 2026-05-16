"Помогли очистить город": Дуров "заскучал" по иранским атакам на Дубай

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пошутил, что скучает по тем временам, когда Иран обстреливал Дубай.

По его словам, Дубай снова полон машин и толп людей.

"Уже скучаю по иранским фейерверкам — они помогли очистить город от легко впечатляющихся", — говорится в его сообщении.

Дуров также похвалил противовоздушную оборону Объединенных Арарбских Эмиратов.

"За 0% налога мы получаем лучшую защиту, чем европейцы, платящие 50%", — написал автор.

В конце апреля Дуров заявил, что получил повестку из России, где он указан, как подозреваемый по уголовному делу. По его словам, документ пришел на адрес, где он проживал около 20 лет назад.

"Квартира в России, где я жил 20 лет назад, получила повестку на имя "подозреваемый П. В. Дуров". Видимо, меня подозревают в защите статей 29 и 23 Конституции России — которые гарантируют свободу слова и право на частную переписку. Горжусь тем, что "виноват"!" — написал он.

Відео дня

Напомним, Павел Дуров обвинил мессенджер WhatsApp во введении пользователей в заблуждение относительно безопасности. Он заявил, что около 95% сообщений хранятся в облачных резервных копиях без надлежащего шифрования.

Также сообщалось, что Дуров иронично отреагировал на опасения относительно ядерной войны между США и Ираном. В заметке он отметил, что его команда вылетела в Дубай и не воспринимает эти угрозы серьезно.