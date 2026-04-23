Павел Дуров заявил, что получил российскую судебную повестку: в чем его обвиняют в РФ

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что получил повестку из России, в которой он указан как подозреваемый по уголовному делу. По его словам, документ пришел на адрес, где он проживал около 20 лет назад.

Россия активизировала свои попытки подчинить Telegram в феврале, объявив в государственной газете, что расследует дело миллиардера-основателя Дурова в рамках уголовного дела по обвинениям в терроризме, пишет Reuters.

"Квартира в России, где я жил 20 лет назад, получила повестку на имя "подозреваемый П. В. Дуров". Видимо, меня подозревают в защите статей 29 и 23 Конституции России — которые гарантируют свободу слова и право на частную переписку. Горжусь тем, что "виноват"!" — написал Дуров.

Повестка в суд в России

Судя по снимку, который он опубликовал в Telegram-канале, это бланк уведомления Почты России о заказном письме. Telegram неоднократно отрицал обвинения российских властей в том, что он является убежищем для преступной деятельности и скомпрометирован западной разведкой.

Российские власти пытаются заблокировать Telegram, который имеет более 1 миллиарда активных пользователей и широко используется как в России, так и в Украине, и направить десятки миллионов россиян к поддерживаемой государством альтернативе, известной как мессенджер MAX.

Официальная государственная газета РФ "Российская газета" опубликовала в феврале статью, которая, по ее словам, основывалась на материалах Федеральной службы безопасности России, в которой приложение называли инструментом гибридных угроз.

