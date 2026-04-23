Павло Дуров заявив, що отримав російську судову повістку: в чому його звинувачують у РФ

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що отримав повістку з Росії, у якій його вказано як підозрюваного у кримінальній справі. За його словами, документ надійшов на адресу, де він проживав близько 20 років тому.

Росія активізувала свої спроби підкорити Telegram у лютому, оголосивши в державній газеті, що розслідує справу мільярдера-засновника Дурова в рамках кримінальної справи за звинуваченнями в тероризмі, пише Reuters.

"Квартира в Росії, де я жив 20 років тому, отримала повістку на ім’я «підозрюваний П. В. Дуров". Мабуть, мене підозрюють у захисті статей 29 і 23 Конституції Росії — які гарантують свободу слова та право на приватне листування. Пишаюся тим, що "винен"!" — написав Дуров.

Повістка до суду в Росії

Судячи з знімку, який він опублікував у Telegram-каналі, це бланк повідомлення Пошти Росії про рекомендований лист. Telegram неодноразово заперечував звинувачення російської влади в тому, що він є притулком для злочинної діяльності та скомпрометований західною розвідкою.

Російська влада намагається заблокувати Telegram, який має понад 1 мільярд активних користувачів і широко використовується як у Росії, так і в Україні, та спрямувати десятки мільйонів росіян до підтримуваної державою альтернативи, відомої як месенджер MAX.

Офіційна державна газета РФ "Російська газета" опублікувала в лютому статтю, яка, за її словами, ґрунтувалася на матеріалах Федеральної служби безпеки Росії, в якій застосунок називали інструментом гібридних загроз.

