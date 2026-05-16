В Італії авто на величезній швидкості врізалося в натовп людей, водій схопився за ніж
Семеро людей дістали поранення різного ступеня тяжкості після того, як у центрі Модени автомобіль на високій швидкості врізався в натовп пішоходів 16 травня близько 16:30 за місцевим часом.
Інцидент стався на вулиці Віа Емілія Центро, автомобіль їхав з боку вулиці Ларго Гарібальді, повідомляє Il Sole 24 ORE. На момент інциденту там було багатолюдно.
За словами очевидців, люди бачили автомобіль Citroen C3, який наближався і їхав прямо на тротуар. Протаранивши людей, він врізався у вітрину магазину і зупинився.
"Він різко прискорився. Він їхав зі швидкістю не менше 160 км/год, ми бачили, як люди летіли", — розповідають свідки.
Після зіткнення водій втік, поранивши по дорозі ножем чоловіка, який намагався його зупинити.
Жінка, збита на повній швидкості в центрі Модени, втратила обидві ноги внаслідок удару. Чоловік на ім'я Лука Сіньореллі, який теж отримав поранення, розповів:
"Поки я намагався допомогти жінці з ампутованими ногами, він (водій) утік. Я погнався за ним, а тим часом зі мною за ним гналися ще чотири або п'ять осіб. Він зник за купою машин, а потім з'явився з ножем у руці. Він щось бурмотів, але не був італійцем. Я отримав два удари, один у груди, інший у голову. Зав'язалася бійка. Мені вдалося ухилитися від одного удару і перехопити інший. Потім я заблокував його зап'ястя. І потім я його знешкодив".
Зловмисника врешті-решт зуміли спіймати й заарештувати.
"Я хочу подякувати цим громадянам. У чоловіка також був ніж, вони проявили мужність і велику громадянську позицію. Я висловлюю їм величезну подяку в цей драматичний момент", — заявив мер міста Массімо Меццетті.
Про загиблих не повідомляють, але сімох людей госпіталізовано. Двох потерпілих доправили в лікарню Баджовара в Модені, а двох — на вертольоті в лікарню Маджоре в Болоньї. За різними даними, від двох до чотирьох осіб — у важкому стані.
"Ми повинні розуміти природу того, що сталося, але це драматичний акт, я глибоко вражений. Яка б не була природа цього вчинку, це дуже серйозно", — заявив мер.
Підозрюваний — виходець із Північної Африки у віці близько 30 років, іммігрант із Тунісу в другому поколінні. Народився і виріс у районі Модени, є громадянином Італії. За попередньою інформацією, у нього немає судимостей. Його відвезли до поліцейської дільниці, де допитують.
За інформацією італійського новинного агентства Ultimora.net, водій нібито був у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Ситуація перебуває під особистим контролем прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні, яка хоч і поїхала до Греції на Європейський форум країн Перської затоки, стежить за розслідуванням і перебуває в постійному контакті з міністром внутрішніх справ Маттео Піантедозі та заступником голови Ради Безпеки Альфредо Мантовано.
"Те, що сталося сьогодні в Модені, де чоловік збив кількох пішоходів, а потім, імовірно, завдав ножового поранення перехожому, вкрай серйозно. Я висловлюю співчуття постраждалим та їхнім сім'ям. Я також дякую громадянам, які сміливо втрутилися, щоб зупинити злочинця, і правоохоронним органам за їхні дії. Я поговорив із мером і підтримую постійний контакт із владою, щоб стежити за розвитком ситуації. Я вірю, що злочинець буде притягнутий до повної відповідальності за свої дії", — написала Мелоні в Х.
Нагадаємо, у Колумбії підірвали пасажирський автобус. Загинули 13 осіб.
Також повідомлялося, що в Канаді під час фестивалю автомобіль врізався в натовп людей.