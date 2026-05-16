В Италии авто на огромной скорости врезалось в толпу людей, водитель схватился за нож

Семь человек получили ранения разной степени тяжести после того, как в центре Модены автомобиль на высокой скорости врезался в толпу пешеходов 16 мая около 16:30 по местному времени.

Инцидент произошел на улице Виа Эмилия Центро, автомобиль ехал со стороны улицы Ларго Гарибальди, сообщает Il Sole 24 ORE. На момент случившегося там было многолюдно.

По словам очевидцев, люди видели приближающийся автомобиль Citroen C3, который ехал прямо на тротуар. Протаранив людей, он врезался в витрину магазина и остановился.

"Он резко ускорился. Он ехал со скоростью не менее 160 км/ч, мы видели, как люди летели", — рассказывают свидетели.

После столкновения водитель скрылся, ранив по пути ножом человека, который пытался его остановить.

Женщина, сбитая на полной скорости в центре Модены, потеряла обе ноги в результате удара. Мужчина по имени Лука Синьорелли, который тоже получил ранения, рассказал:

"Пока я пытался помочь женщине с ампутированными ногами, он (водитель) убежал. Я погнался за ним, а тем временем со мной за ним гнались еще четыре или пять человек. Он скрылся за грудой машин, а затем появился с ножом в руке. Он что-то бормотал, но не был итальянцем. Я получил два удара, один в грудь, другой в голову. Завязалась драка. Мне удалось увернуться от одного удара и перехватить другой. Затем я заблокировал его запястье. И затем я его обезвредил".

Злоумышленника в конце концов сумели поймать и арестовать.

"Я хочу поблагодарить этих граждан. У мужчины также был нож, они проявили мужество и большую гражданскую позицию. Я выражаю им огромную благодарность в этот драматический момент", — заявил мэр города Массимо Меццетти.

О погибших не сообщается, но семь человек госпитализированы. Двое потерпевших были доставлены в больницу Баджовара в Модене и двое — на вертолете в больницу Маджоре в Болонье. По разным данным, от двух до четырех человек — в тяжелом состоянии.

"Мы должны понимать природу произошедшего, но это драматический акт, я глубоко потрясен. Какова бы ни была природа этого поступка, это очень серьезно", — заявил мэр.

Подозреваемый — выходец из Северной Африки в возрасте около 30 лет, иммигрант из Туниса во втором поколении. Родился и вырос в районе Модены, является гражданином Италии. По предварительной информации, у него нет судимостей. Его увезли в полицейский участок, где допрашивают.

По информации итальянского новостного агентства Ultimora.net, водитель якобы был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ситуация находится под личным контролем премьер-министра Джорджии Мелони, котрая хоть и уехала в Грецию на Европейский форум стран Персидского залива, следит за расследованием и находится в постоянном контакте с министром внутренних дел Маттео Пиантедози и заместителем председателя Совета Безопасности Альфредо Мантовано.

"То, что произошло сегодня в Модене, где мужчина сбил нескольких пешеходов, а затем, предположительно, нанес ножевое ранение прохожему, крайне серьезно. Я выражаю соболезнования пострадавшим и их семьям. Я также благодарю граждан, которые смело вмешались, чтобы остановить преступника, и правоохранительные органы за их действия. Я поговорил с мэром и поддерживаю постоянный контакт с властями, чтобы следить за развитием ситуации. Я верю, что преступник будет привлечен к полной ответственности за свои действия", — написала Мелони в Х.

