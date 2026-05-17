Чули вибух: у Москві почалася велика пожежа, вогонь стрімко розростається (фото)

Високий стовп чорного диму спостерігають навпроти Ізмайловського Кремля в Москві. Перед цим очевидці чули "хлопок".

На будівельному майданчику біля магістралі Північно-Східна хорда в неділю вдень, 17 травня, почалася велика пожежа. Про це повідомляють у російських телеграм-каналах.

Площа загоряння становила 250 "квадратів". Вогонь стрімко поширюється і, за словами очевидців, рух на трасі перекрито.

При цьому російський "112 канал" уточнює, що горять будівельні побутівки.

Відкритий будівельний майданчик, на якому сталося загоряння, займає близько 800 кв.м.

Телеграм-канал Mash зі свого боку повідомляє, що горить будівельне сміття і лакофарбові матеріали на будмайданчику під естакадою на північному сході Москви біля станції метро "Черкізовська".

Вогонь поширюється у двох напрямках і площа пожежі зросла до 300 кв.м. .

Департамент транспорту рекомендує водіям обирати об'їзні шляхи, оскільки рух Північно-Східною хордою в бік Щелковського шосе шляхи в районі будинку 3 на Окружному проїзді в Москві перекрито у двох напрямках. Водночас через густий чорний дим видимість на дорозі практично нульова і водії змушені вмикати габаритні вогні.

Нагадаємо, вночі 13 травня в Москві сталося загоряння на території Кремля в Ізмайлові. Пожежа спалахнула в будівлі на Вернісажній вулиці і швидко поширилася через дерев'яні конструкції.

Також Фокус писав, що вночі в неділю, 17 травня, дрони атакували Московську область і саму Москву. Президент України Володимир Зеленський пояснив причину ударів по столичному регіону РФ.