Слышали взрыв: в Москве начался крупный пожар, огонь стремительно разрастается (фото)

Высокий столб черного дыма наблюдают напротив Измайловского Кремля в Москве. Перед этим очевидцы слышали "хлопок".

На строительной площадке у магистрали Северо-Восточная хорда в воскресенье днем, 17 мая, начался крупный пожар. Об этом сообщают в российских телеграм-каналах.

Площадь возгорания составляла 250 "квадратов". Огонь стремительно распространяется и, по словам очевидцев, движение на трассе перекрыто.

При этом российский "112 канал" уточняет, что горят строительные бытовки.

Открытая строительная площадка, на которой произошло возгорание, занимает около 800 кв.м.

Телеграм-канал Mash в свою очередь сообщает, что горит строительный мусор и лакокрасочные материалы на стройплощадке под эстакадой на северо-востоке Москвы у станции метро "Черкизовская".

Огонь распространяется в двух направлениях и площадь пожара выросла до 300 кв.м. .

Департамент транспорта рекомендует водителям выбирать объездные пути, поскольку движение по Северо-Восточной хорде в сторону Щелковского шоссе пути в районе дома 3 по Окружному проезду в Москве перекрыто в двух направлениях. При этом из-за густого черного дыма видимость на дороге практически нулевая и водители вынуждены включать габаритные огни.

Напомним, ночью 13 мая в Москве произошло возгорание на территории Кремля в Измайлове. Пожар вспыхнул в здании на Вернисажной улице и быстро распространился через деревянные конструкции.

