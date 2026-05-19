Путіна в Китаї зустрів важливіший чиновник, ніж Трампа (відео)

Церемонія в аеропорту була схожа на ту, яку влаштували для президента США, проте зустрів Путіна чинний член Політбюро, а Трампа — високопосадовець, який не входить ні в Політбюро, ні в ЦК КПК.

Зустрічати російського президента до трапа вийшов міністр закордонних справ КНР Ван Ї, який з 2022 року є членом Політбюро КПК. "Якщо вони відправляють когось із членів Політбюро, це означає: "Ми справді вважаємо, що це вкрай важливо, і ви — наш найважливіший гість", — розповідав The New York Times Цзен Вейфен, науковий співробітник Національного університету Чженчжи в Тайбеї, який досліджував китайський дипломатичний протокол.

Коли 2014 року тодішній президент США Барак Обама відвідував Китай у межах азіатського турне, спрямованого на зміцнення альянсів для стримування Пекіна, в аеропорту його зустрічав Ван І, який ще не входив до Політбюро, і це було частиною стандартного протоколу для прибуття в країну високопоставленого чиновника, зазначала газета.

Відео дня

Дональда Трампа в аеропорту зустрічав заступник голови КНР Хань Чжен. Після того як він залишив склад елітного постійного комітету Політбюро — вершини влади в правлячій Комуністичній партії Китаю, він практично не має впливу на політичний курс країни, зазначає

На думку низки аналітиків, присутність Ханя Чжена — це невелике зниження рівня прийому порівняно з тим, як Трампа зустрічали 2017 року. Під час того державного візиту американського президента вітав Ян Цзечі, головний дипломат Китаю і член Політбюро.

Цьогорічний прийом Путіна виявився значно пишнішим, ніж під час попереднього його державного візиту до Китаю 2024 року. Тоді російського лідера зустрічали з почесною вартою та червоною килимовою доріжкою, але без представлення. Приймав його державний радник Шень Іцинь, чия посада нижча, ніж у Хань Чжена, і який не є членом Політборю.

Скромнішими за церемоніалом були і зустрічі Путіна в аеропорту під час візитів, приурочених до міжнародних заходів. У 2025 році, коли він брав участь у форумі "Один пояс, один шлях", Путіна також зустрічали лише червоною доріжкою і почесною вартою. Однак у 2025 році Путіна зустрічав чинний член Політбюро Чень Міньєр.

Візит Путіна до Китаю — що відомо

Контекст. Візит Путіна до Китаю триватиме два дні. У середу очікується зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном і переговори у вузькому і широкому форматах. До російської делегації увійшли п'ять віцепрем'єрів — Денис Мантуров, Тетяна Голікова, Олександр Новак, Юрій Трутнєв і Дмитро Чернишенко, глава МЗС Сергій Лавров, міністр фінансів Антон Силуанов, міністр економічного розвитку Максим Решетніков, міністр сільського господарства Оксана Лут, глава Центробанку Ельвіра Набіулліна, губернатори, керівники держкорпорацій "ВЕБ.РФ", "Росатом", "Роскосмос", а також представники банків, великого бізнесу та ЗМІ.

Путіна в аеропорту зустрічали діти та військові Фото: ТАСС

А також напередодні візиту до Сі Цзіньпіна Путін знизив ціну на газ для Китаю до мінімуму за 6 років.

Наступного року поставки в КНР газопроводом "Сила Сибіру" здійснюватимуть за $223,9 за тисячу кубометрів — найнижчою ціною з 2021 року (тоді Китай закуповував газ за $145).

Порівняно з поточним роком ціна знизиться на 14%, або $34,9, і буде на 34% нижчою, ніж платять інші клієнти "Газпрому" в далекому зарубіжжі ($336,3).

Нагадаємо, Путін з'явився в Китай одразу після того, як завершився візит Дональда Трампа. Президент США вже встиг заявити, що він із "президентом Сі" чудово провів час у Пекіні.

Також експерти вважають, що Москва в Пекіні сподівається просунути проєкт газопроводу "Сила Сибіру-2" на тлі війни Ірану і нестабільності на енергетичних ринках.