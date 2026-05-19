Путина в Китае встретил более важный чиновник, чем Трампа (видео)

Церемония в аэропорту была похожа на ту, которую устроили для президента США, однако встретил Путина действующий член Политбюро, а Трампа – высокопоставленный чиновник, не входящий ни в Политбюро, ни в ЦК КПК.

Встречать российского президента к трапу вышел министр иностранных дел КНР Ван И, который с 2022 года является членом Политбюро КПК. "Если они отправляют кого-то из членов Политбюро, это означает: "Мы действительно считаем, что это крайне важно, и вы — наш самый важный гость", — рассказывал The New York Times Цзэн Вэйфэн, научный сотрудник Национального университета Чжэнчжи в Тайбэе, исследовавший китайский дипломатический протокол.

Когда в 2014 году тогдашний президент США Барак Обама посещал Китай в рамках азиатского турне, направленного на укрепление альянсов для сдерживания Пекина, в аэропорту его встречал не входящий еще в Политбюро Ван И, и это было частью стандартного протокола для прибытия в страну высокопоставленного чиновника, отмечала газета.

Дональда Трампа в аэропорту встречал заместитель председателя КНР Хань Чжэн. После того как он покинул состав элитного постоянного комитета Политбюро — вершины власти в правящей Коммунистической партии Китая, он практически не имеет влияния на политический курс страны, отмечает

По мнению ряда аналитиков, присутствие Ханя Чжэна — это небольшое понижение уровня приема по сравнению с тем, как Трампа встречали в 2017 году. В ходе того государственного визита американского президента приветствовал Ян Цзечи, главный дипломат Китая и член Политбюро.

Прием Путина в этом году оказался значительно более пышным, чем во время предыдущего его государственного визита в Китай в 2024 году. Тогда российского лидера встречали с почетным караулом и красной ковровой дорожкой, но без представления. Принимал его государственный советник Шэнь Ицинь, чей пост ниже, чем у Хань Чжэна, и который не является членом Политборю.

Более скромными по церемониалу были и встречи Путина в аэропорту во время визитов, приуроченных к международным мероприятиям. В 2025 году, когда он участвовал в форуме "Один пояс, один путь", Путина также встречали только красной дорожкой и почетным караулом. Однако в 2025 году Путина встречал действующий член Политбюро Чэнь Миньэр.

Визит Путина в Китай – что известно

Контекст. Визит Путина в Китай продлится два дня. В среду ожидается встреча с китайским лидером Си Цзиньпином и переговоры в узком и широком форматах. В российскую делегацию вошли пять вице-премьеров — Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, губернаторы, руководители госкорпораций "ВЭБ.РФ", "Росатом", "Роскосмос", а также представители банков, крупного бизнеса и СМИ.

Путина в аэропорту встречали дети и военные Фото: ТАСС

А также накануне визита к Си Цзиньпину Путин снизил цену на газ для Китая до минимума за 6 лет.

В следующем году поставки в КНР по газопроводу "Сила Сибири" будут осуществляться по $223,9 за тысячу кубометров — самой низкой цене с 2021 года (тогда Китай закупал газ по $145).

По сравнению с текущим годом цена снизится на 14%, или $34,9, и будет на 34% ниже, чем платят другие клиенты "Газпрома" в дальнем зарубежье ($336,3).

Напомним, Путин явился в Китай сразу после того, как завершился визит Дональда Трампа. Президент США уже успел заявить, что он с "президентом Си" прекрасно провел время в Пекине.

Также эксперты полагают, что Москва в Пекине надеется продвинуть проект газопровода "Сила Сибири-2" на фоне войны Ирана и нестабильности на энергетических рынках.