Нова система ETIAS: скільки українцям доведеться платити за в'їзд у країни Євросоюзу

Наприкінці 2026 року для осіб, які їдуть до країн Європейського Союзу, вступає в дію система ETIAS — Європейська система інформації та авторизації подорожей.

Система ETIAS поширюється на всі країни безвізового режиму, зокрема й на Україну. І тепер усім буде потрібен новий електронний дозвіл, але за нього запроваджується оплата збору перед поїздкою. Про це повідомляє офіційний сайт ETIAS.

Точна дата запуску програми буде оголошена за кілька місяців до старту.

Що відомо про оформлення дозволу на в’їзд до ЄС?

Щоб подати заяву потрібно зайти офіційний сайт або спеціальний додаток. Оплата збору буде здійснювати тільки банківською карткою.

Для заповнення анкети знадобляться такі дані:

персональні дані;

дані про освіту та місце роботи;

інформацію про свою поїздку;

дані із закордонного біометричного паспорта.

Після цього дозвіл оформиться за кілька хвилин, але у деяких випадках процедура може затягнутися. Тож у системі передбачені такі терміни розгляду:

Відео дня

до 4 днів у стандартних ситуаціях;

до 14 днів, як потрібні додаткові дані;

до 30 днів, якщо треба пройти особисту співбесіду.

Відтак, усім хто планує свою поїздку, варто подавати заявку заздалегідь, а не перед самим виїздом.

Скільки треба заплатити за новий дозвіл, хто звільняється від оплати?

Вартість оформлення дозволу системою ETIAS становить 20 євро за одну заявку. Кожна особа має подава заявку індивідуально.

Але від сплати збору звільняються такі категорії людей:

особи до 18 років;

громадяни віком від 70 років;

члени родин громадян ЄС.

Також наголошується, що будь-яка помилка, наприклад, в особистих даних, чи номері паспорта може стати підставою для анулювання дозволу, а сплачені 20 євро вам не повернуть.

Скільки часу буде діяти дозвіл ETIAS і куди можна з ним поїхати?

Після того, як дозвіл буде видано. Він буде діяти до трьох років або до завершення терміну закордонного паспорта.

Дозвід ETIAS передбачає багаторазовий в’їзд до 30 європейських країн, включно із Шенгенською зоною, а також Болгарією, Румунією та Кіпром. Але цей дозвіл не передбачає права на роботу чи постійне проживання.

Цей дозвіл видається короткострокових поїздок — туризму, бізнес-візитів або приватних подорожей. Максимальний термін перебування становить 90 днів протягом будь-яких 180 днів.

Нагадаємо, що з 10 квітня українців впускають до ЄС за новими правилами.

Також нова система EES паралізувала аеропорти Європи, що треба знати українцям. після повноцінного запуску Європейської системи в'їзду та виїзду (EES) — нової системи прикордонного контролю для громадян країн, що не входять до ЄС, — аеропорти в 15 європейських країнах повідомили про серйозні затримки та довгі черги на прикордонному контролі Про це пише Financial Times.