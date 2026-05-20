Новая система ETIAS: сколько украинцам придется платить за въезд в страны Евросоюза

В конце 2026 года для лиц, которые едут в страны Европейского Союза, вступает в действие система ETIAS — Европейская система информации и авторизации путешествий.

Система ETIAS распространяется на все страны безвизового режима, в том числе и на Украину. И теперь всем потребуется новое электронное разрешение, но за него вводится оплата сбора перед поездкой. Об этом сообщает официальный сайт ETIAS.

Точная дата запуска программы будет объявлена за несколько месяцев до старта.

Что известно об оформлении разрешения на въезд в ЕС?

Чтобы подать заявление нужно зайти официальный сайт или специальное приложение. Оплата сбора будет осуществлять только банковской картой.

Для заполнения анкеты понадобятся следующие данные:

персональные данные;

данные об образовании и месте работы;

информацию о своей поездке;

данные из заграничного биометрического паспорта.

После этого разрешение оформится за несколько минут, но в некоторых случаях процедура может затянуться. Поэтому в системе предусмотрены такие сроки рассмотрения:

до 4 дней в стандартных ситуациях;

до 14 дней, если нужны дополнительные данные;

до 30 дней, если надо пройти личное собеседование.

Следовательно, всем кто планирует свою поездку, стоит подавать заявку заранее, а не перед самым выездом.

Сколько надо заплатить за новое разрешение, кто освобождается от оплаты?

Стоимость оформления разрешения системой ETIAS составляет 20 евро за одну заявку. Каждое лицо должно подавать заявку индивидуально.

Но от уплаты сбора освобождаются такие категории людей:

лица до 18 лет;

граждане в возрасте от 70 лет;

члены семей граждан ЕС.

Также отмечается, что любая ошибка, например, в личных данных, или номере паспорта может стать основанием для аннулирования разрешения, а уплаченные 20 евро вам не вернут.

Сколько времени будет действовать разрешение ETIAS и куда можно с ним поехать?

После того, как разрешение будет выдано. Оно будет действовать до трех лет или до завершения срока загранпаспорта.

Дозвод ETIAS предусматривает многократный въезд в 30 европейских стран, включая Шенгенскую зону, а также Болгарию, Румынию и Кипром. Но это разрешение не предусматривает права на работу или постоянное проживание.

Это разрешение выдается для краткосрочных поездок — туризма, бизнес-визитов или частных путешествий. Максимальный срок пребывания составляет 90 дней в течение любых 180 дней.

