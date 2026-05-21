В Оклахомі заборонили дитячі шлюби: залишилося ще 33 штати США, де це можна

Оклахома стала 17-м штатом у США, який заборонив дитячі шлюби. У 2017 році в 50 штатах ще існувала законна можливість укладення шлюбу для осіб, молодших за 18 років. Майже через десять років у 17 штатах і Вашингтоні, округ Колумбія, мінімальний законний вік для вступу в шлюб було підвищено до 18 років.

За даними некомерційної організації Unchained at Last, що займається боротьбою з дитячими шлюбами у США, у період з 2000 до 2018 року у США було законно укладено близько 300 000 шлюбів між дітьми віком від 10 років. Більшість із них — дівчатка, які вийшли заміж за дорослих чоловіків, пише Newsweek.

Трейлер документального фільму "Невидимі домогосподарки" про неповнолітніх наречених

Під дитячим шлюбом розуміють шлюб, у якому хоча б один із подружжя не досяг 18 років. Організація Об'єднаних Націй кваліфікує це як порушення прав людини і форму примусового шлюбу. Але виявилося, що в США це дозволено в більшості штатів. У деяких штатах взагалі немає нижнього вікового цензу.

Але штат Оклахома став 17-м штатом, у якому було ухвалено закон, згідно з яким будь-хто, хто бажає одружитися в цьому штаті, має бути не молодше 18 років, без винятків. Законопроєкт був одноголосно ухвалений Сенатом штату.

Відео дня

Але коли законопроєкт дійшов до законодавчих зборів штату, він викликав дебати серед деяких республіканців, перш ніж зрештою його ухвалили з перевагою в один голос.

Раніше закон штату дозволяв неповнолітнім одружуватися за згодою одного з батьків або опікуна. Діти віком 16 років і молодші могли одружуватися з дозволу суду.

22 вересня 2021 року правозахисники та люди, які пережили дитячі шлюби, зібралися на сходах будівлі Капітолія штату Массачусетс, щоб закликати до припинення дитячих шлюбів у Бостоні.

Згідно з даними організації Unchained At Last, у багатьох штатах США все ще дозволені ті чи інші форми дитячих шлюбів. Серед них штати Алабама, Аляска, Арізона, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Флорида, Джорджія, Гаваї, Канзас, Кентуккі, Луїзіана, Монтана, Невада, Техас, Юта і низка інших.

У Каліфорнії все ще дозволені дитячі шлюби

Хоча дитячі шлюби в цих штатах, як і раніше, легальні, багато законодавців працюють над тим, щоб змінити це положення.

У штаті Вісконсин група законодавців-демократів внесла законопроєкт, спрямований на повне викорінення дитячих шлюбів. У разі ухвалення він гарантує, що вступати в шлюб у штаті зможуть тільки особи, старші за 18 років, без винятків.

Правозахисники раніше попереджали, що дитячі шлюби роблять неповнолітніх уразливими для насильства і піддають їх насильству, оскільки їхні юридичні права обмежені.

Серед інших побоювань вказується розрізненість законів штатів у США, що дає змогу легко перевозити неповнолітніх для укладення шлюбу в штати, де дитячі шлюби залишаються законними.

Дитячі шлюби у США — що відомо

Одна з активісток організації Unchained At Last, Донна Поллард, у 14 років вийшла заміж за свого 30-річного психолога, якого зустріла в психіатричній клініці, куди її відправила мати. Жінка, якій зараз 30 років, розповіла, що фактично вона опинилася в заручницях і повній владі свого чоловіка. Юридично вона була неповнолітньою. Вона не могла піти від нього, зняти квартиру і розлучитися. При цьому вона рано народила дитину, покинула школу і була змушена працювати в магазині і віддавати чоловікові всю зарплату. Він бив її на очах у доньки, а вона не могла від нього піти, бо її б відправили до матері, яка б повернула її чоловікові. Донна здобула свободу тільки коли їй виповнилося 18 років.

Вона згадує, що її "наречений" пішов разом із нею та її матір'ю, яка дала юридичну згоду, до канцелярії, щоб отримати свідоцтво про шлюб.

"Коли ми увійшли, співробітниця навіть не глянула на мене. Я пам'ятаю, що почувалася вкрай некомфортно. Думаю, коли я зрозуміла, що відбувається насправді, мені захотілося, щоб хто-небудь заговорив або хоча б поставив запитання", — розповіла жінка.

Фрейді Рейсс, засновник організації Unchained at Last, заявила, що у клерка немає повноважень втручатися.

Рейсс та її організація працюють над викоріненням дитячих шлюбів у кожному штаті окремо.

"Ми чули історії з інших штатів, де дівчинка приходила в канцелярію суду, ридаючи, поки батьки змушували її вийти заміж", — сказала Рейсс.

У США в більшості штатів дозволені шлюби з дітьми Фото: Соцсети

За словами Рейсс, штатами з найбільшою кількістю шлюбів з неповнолітніми є Айдахо, Кентуккі та Арканзас, але типового профілю для цих дівчаток немає; вони з сільської та міської місцевості і сповідують різні релігії. Деяких видають заміж, щоб контролювати їх, побоюючись вагітності, або вони вже вагітні. Бувають і шлюби за домовленістю, часто з літніми чоловіками, щоб дівчинка не віддалилася від замкнутої спільноти. Деякі дівчатка — нові іммігрантки, інші — з родин, які живуть тут поколіннями.

Нагадаємо, тим часом в Афганістані офіційно дозволили шлюби з дітьми. Дівчаток можуть видавати заміж із 12 років.

Також Фокус розповідав, що насправді означає свято 8 березня, яке в США перетворили на свято весни і квітів.