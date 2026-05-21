В Оклахоме запретили детские браки: осталось еще 33 штата США, где это можно

Оклахома стала 17-м штатом в США, запретившим детские браки. В 2017 году в 50 штатах еще существовала законная возможность заключения брака для лиц моложе 18 лет. Спустя почти десять лет в 17 штатах и ​​Вашингтоне, округ Колумбия, минимальный законный возраст для вступления в брак был повышен до 18 лет.

По данным некоммерческой организации Unchained at Last, занимающейся борьбой с детскими браками в США, в период с 2000 по 2018 год в США было законно заключено около 300 000 браков между детьми в возрасте от 10 лет. Большинство из них – девочки, вышедшие замуж за взрослых мужчин, пишет Newsweek.

Трейлер документального фильма "Невидимые домохозяйки" о несовершеннолетних невестах

Под детским браком понимается брак, в котором хотя бы один из супругов не достиг 18 лет. Организация Объединенных Наций квалифицирует это как нарушение прав человека и форму принудительного брака. Но оказалось, что в США это разрешено в большинстве штатов. В некоторых штатах вообще нет нижнего возрастного ценза.

Но штат Оклахома стал 17-м штатом, в котором был принят закон, согласно которому любой желающий вступить в брак в этом штате должен быть не моложе 18 лет, без исключений. Законопроект был единогласно принят Сенатом штата.

Но когда законопроект дошел до законодательного собрания штата, он вызвал дебаты среди некоторых республиканцев, прежде чем в конечном итоге был принят с перевесом в один голос.

Ранее закон штата разрешал несовершеннолетним вступать в брак с согласия одного из родителей или опекуна. Дети в возрасте 16 лет и младше могли вступать в брак с разрешения суда.

22 сентября 2021 года правозащитники и люди, пережившие детские браки, собрались на ступенях здания Капитолия штата Массачусетс, чтобы призвать к прекращению детских браков в Бостоне.

Согласно данным организации Unchained At Last, во многих штатах США все еще разрешены те или иные формы детских браков. Среди них штаты Алабама, Аляска, Аризона, Арканзас, Калифорния, Колорадо, Флорида, Джорджия, Гавайи, Канзас, Кентукки, Луизиана, Монтана, Невада, Техас, Юта и ряд других.

В Калифорнии все еще разрешены детские браки

Хотя детские браки в этих штатах по-прежнему легальны, многие законодатели работают над тем, чтобы изменить это положение.

В штате Висконсин группа законодателей-демократов внесла законопроект, направленный на полное искоренение детских браков. В случае принятия он гарантирует, что вступать в брак в штате смогут только лица старше 18 лет, без исключений.

Правозащитники ранее предупреждали, что детские браки делают несовершеннолетних уязвимыми для насилия и подвергают их насилию, поскольку их юридические права ограничены.

Среди прочих опасений указывается разрозненность законов штатов в США, позволяющая легко перевозить несовершеннолетних для заключения брака в штаты, где детские браки остаются законными.

Детские браки в США – что известно

Одна из активисток организации Unchained At Last, Донна Поллард, в 14 лет вышла замуж за своего 30-летнего психолога, которого встретила в психиатрической клинике, куда ее отправила мать. Женщина, которой сейчас 30 лет, рассказала, что фактически она оказалась в заложницах и полной власти своего супруга. Юридически она была несовершеннолетней. Она не могла уйти от него, снять квартиру и развестись. При этом она рано родила ребенка, бросила школу и была вынуждена работать в магазине и отдавать мужу всю зарплату. Он избивал ее на глазах у дочери, а она не могла от него уйти, так как ее бы отправили к матери, которая бы вернула ее мужу. Донна обрела свободу только когда ей исполнилось 18 лет.

Она вспоминает, что ее "жених" пошел вместе с ней и ее матерью, давшей юридическое согласие, в канцелярию, чтобы получить свидетельство о браке.

"Когда мы вошли, сотрудница даже не взглянула на меня. Я помню, что чувствовала себя крайне некомфортно. Думаю, когда я поняла, что происходит на самом деле, мне захотелось, чтобы кто-нибудь заговорил или хотя бы задал вопрос", — рассказала женщина.

Фрейди Рейсс, основатель организации Unchained at Last, заявила, что у клерка нет полномочий вмешиваться.

Рейсс и ее организация работают над искоренением детских браков в каждом штате по отдельности.

"Мы слышали истории из других штатов, где девочка приходила в канцелярию суда, рыдая, пока родители заставляли ее выйти замуж", — сказала Рейсс.

В США в большинстве штатов разрешены браки с детьми

По словам Рейсс, штатами с наибольшим количеством браков с несовершеннолетними являются Айдахо, Кентукки и Арканзас, но типичного профиля для этих девочек нет; они из сельской и городской местности и исповедуют разные религии. Некоторых выдают замуж, чтобы контролировать их, опасаясь беременности, или они уже беременны. Бывают и браки по договоренности, часто с пожилыми мужчинами, чтобы девочка не отдалилась от замкнутого сообщества. Некоторые девочки — новые иммигрантки, другие — из семей, которые живут здесь поколениями.

