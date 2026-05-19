В Афганистане официально разрешили браки с детьми

Талибы издали новый закон о семейном праве, который признает браки с участием несовершеннолетних. Так, девочки могут выходить замуж с 12 лет, а расторгнуть такой брак практически невозможно.

Закон, состоящий из 31 статьи и озаглавленный "Принципы раздельного проживания супругов", было опубликован в официальном вестнике талибов после утверждения их лидером Хибатуллой Ахундзадой, сообщает Amu.

В документе изложены правила, регулирующие расторжение браков при самых разных религиозных и правовых обстоятельствах, включая детские браки, пропажу мужей, отступничество от веры, принудительное разлучение, грудное вскармливание и обвинения в прелюбодеянии.

Один из наиболее пристально изучаемых разделов касается "хияр аль-булуг", или "права выбора по достижении половой зрелости", концепции в исламском праве, которая позволяет ребенку, вступившему в брак в юном возрасте, добиваться аннулирования брака после достижения половой зрелости.

Відео дня

Статья 5 гласит, что если брак несовершеннолетнего — будь то мальчик или девочка — заключается родственниками, то брачный договор считается юридически действительным, если супруги считаются социально совместимыми, а приданое — соответствующим. Ребенок может впоследствии добиваться аннулирования брака после достижения половой зрелости, но только по решению суда.

Но расторгнуть такой брак практически невозможно, так как занимается этим религиозный суд Талибана.

Важно

Линия Дюранда, давняя вражда и немножко Индии: почему война между Пакистаном и Афганистаном такая сложная

Постановление также предоставляет отцам и дедам широкие полномочия в отношении детских браков, хотя в нем говорится, что браки могут быть признаны недействительными, если опекуны считаются склонными к насилию, психически нездоровыми или морально развращенными.

Ряд положений подкрепляет консервативные правила опеки над женщинами. Так, статья 7 гласит, что молчание девственницы после достижения половой зрелости может быть истолковано как согласие на брак, в то время как молчание юноши или ранее замужней женщины не является автоматическим согласием.

Данное постановление также наделяет судей Талибана полномочиями вмешиваться в брачные споры по широкому кругу религиозных категорий, включая отступничество, "отход от ислама", длительное отсутствие мужа, обвинения в прелюбодеянии и "зихар" — классическое исламское понятие, в котором муж сравнивает свою жену с родственницей, брак с которой запрещен.

В разделе, посвященном "зихару", судьи уполномочены использовать тюремное заключение и физические наказания для обеспечения соблюдения этих наказаний.

Другие разделы касаются браков между немусульманами. В постановлении говорится, что если муж-немусульманин принимает ислам, а его жена является мусульманкой, то такой брак остается в силе, но если мусульманка хочет выйти за кого-то иной веры, то судья может расторгнуть такой брак.

В другом разделе рассматриваются браки, в которых присутствует связь с грудным вскармливанием — концепция в исламском праве, согласно которой дети, которых кормит грудью одна и та же женщина, считаются религиозными братьями и сестрами и не могут вступать в брак друг с другом. Так что если такая пара окажется в браке, то суд может их развести.

Правила также устанавливают процедуры для женщин, чьи мужья отсутствуют в течение длительного времени, позволяя судам вмешиваться при определенных условиях.

Публикация постановления происходит на фоне того, что талибы продолжают вводить масштабные ограничения в отношении женщин и девочек с момента возвращения к власти в августе 2021 года.

Девочкам запрещено получать образование после шестого класса, женщинам запрещен доступ в университеты, а также введены серьезные ограничения на трудоустройство, передвижение и участие женщин в общественной жизни. Также в Афганистане запретили любые противозачаточные средства притом, что в этой стране высокий уровень смертности среди женщин. ООН неоднократно осуждала эти ограничения, называя их систематическими нарушениями основных прав человека.

Напомним, с прошлого года продолжаются военные действия между Пакистаном и Афганистаном. Только в марте Исламабад атаковал Кабул.

А управление Талибана по распространению добродетели и предотвращению пороков объявило, что сожгли около 500 музыкальных инструментов. Талибы считают, что "музыкальные инструменты сбивают людей с пути истинного".