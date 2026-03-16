Пакистан нанес авиаудар по столице Афганистана: в городе прогремели мощные взрывы, — СМИ (видео)

В столице Афганистана вечером 16 марта прогремела серия мощных взрывов. По предварительным сообщениям, удары могли быть нанесены авиацией Пакистана на фоне обострения напряженности между двумя странами.

Об этом сообщает телеканал Афганистана Kabul News на странице в X. По данным телеканала, несколько минут назад в Кабуле были слышны громкие взрывы. Очевидцы также сообщали о звуках самолетов в небе и работе средств противовоздушной обороны.

Кроме того, как пишет издание Oneindia, 16 марта столицу Афганистана всколыхнула серия громких взрывов, что, конечно, вызвало беспокойство среди местных жителей и заставило службы безопасности оперативно реагировать. Очевидцы сообщали, что сначала прозвучали мощные взрывы, после чего над городом были слышны низко летящие самолеты, которые кружили над Кабулом. На этом фоне появились предположения о возможном трансграничном ударе.

По местным сообщениям, по меньшей мере два взрыва произошли в пятом районе Кабула — недалеко от нескольких правительственных учреждений. К месту происшествия, как отмечается, быстро прибыли машины экстренных служб и подразделения сил безопасности, пока власти пытались выяснить возможные цели ударов и оценить масштабы разрушений.

В некоторых сообщениях, в частности, говорится о том, что под удар могли попасть объекты вблизи Министерства обороны Афганистана. Впрочем, официально эти данные пока не подтверждены.

Тем временем представители администрации движения "Талибан" обвинили Пакистан в нарушении афганского воздушного пространства. Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что, по их данным, пакистанские военные нанесли удар по центру реабилитации людей с наркотической зависимостью в столице. По его словам, в результате атаки пострадали пациенты, которые проходили лечение. Он также назвал этот инцидент серьезным нарушением гуманитарных принципов и суверенитета Афганистана.

Как известно, взрывы в Кабуле произошли на фоне роста напряженности на границе между Афганистаном и Пакистаном. В последние недели стороны, как известно, неоднократно обменивались обвинениями относительно трансграничных атак и деятельности боевиков.

В частности, Исламабад утверждает, что боевики группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" действуют с территории Афганистана и совершают нападения на пакистанские силы безопасности. В то же время афганская сторона эти обвинения отвергает и заявляет, что Пакистан, мол, использует такие утверждения как повод для проведения военных операций на афганской территории.

Напомним, что 26 февраля Афганистан начал военную операцию против позиций пакистанских военных вдоль спорной границы в ответ на предыдущие авиаудары со стороны Пакистана. В частности, наступательные действия против позиций и объектов пакистанской армии проводятся вдоль линии Дюранда — границы протяженностью 2611 км, которую Афганистан официально не признает.

Также Фокус писал, что на фоне обострения между Афганистаном и Пакистаном ряд государств выступил с призывами к деэскалации и предложил свое посредничество для урегулирования конфликта. В частности, Китай, Иран, Россия и Турция призвали стороны прекратить боевые действия и вернуться к переговорам, однако ни одна из этих стран не заявила о готовности оказать военную поддержку.