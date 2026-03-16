Пакистан завдав авіаудару по столиці Афганістану: у місті пролунали потужні вибухи, — ЗМІ (відео)

У столиці Афганістану ввечері 16 березня пролунала серія потужних вибухів. За попередніми повідомленнями, удари могли бути завдані авіацією Пакистану на тлі загострення напруженості між двома країнами.

Про це повідомляє телеканал Афганістану Kabul News на сторінці в X. За даними телеканалу, кілька хвилин тому в Кабулі було чути гучні вибухи. Очевидці також повідомляли про звуки літаків у небі та роботу засобів протиповітряної оборони.

Крім того, як пише видання Oneindia, 16 березня столицю Афганістану сколихнула серія гучних вибухів, що, звісно, викликало занепокоєння серед місцевих жителів та змусило служби безпеки оперативно реагувати. Очевидці повідомляли, що спочатку пролунали потужні вибухи, після чого над містом було чути низько летючі літаки, які кружляли над Кабулом. На цьому тлі з’явилися припущення про можливий транскордонний удар.

За місцевими повідомленнями, щонайменше два вибухи сталися у п’ятому районі Кабула — неподалік кількох урядових установ. До місця події, як зазначається, швидко прибули машини екстрених служб і підрозділи сил безпеки, поки влада намагалася з’ясувати можливі цілі ударів та оцінити масштаби руйнувань.

У деяких повідомленнях, зокрема, йдеться про те, що під удар могли потрапити об’єкти поблизу Міністерства оборони Афганістану. Втім, офіційно ці дані наразі не підтверджені.

Тим часом представники адміністрації руху "Талібан" звинуватили Пакистан у порушенні афганського повітряного простору. Речник талібів Забіхулла Муджахід заявив, що, за їхніми даними, пакистанські військові завдали удару по центру реабілітації людей із наркотичною залежністю в столиці. За його словами, унаслідок атаки постраждали пацієнти, які проходили лікування. Він також назвав цей інцидент серйозним порушенням гуманітарних принципів та суверенітету Афганістану.

Як відомо, вибухи в Кабулі сталися на тлі зростання напруженості на кордоні між Афганістаном і Пакистаном. Останніми тижнями сторони, як відомо, неодноразово обмінювалися звинуваченнями щодо транскордонних атак і діяльності бойовиків.

Зокрема, Ісламабад стверджує, що бойовики угруповання "Техрік-е-Талібан Пакистан" діють з території Афганістану та здійснюють напади на пакистанські сили безпеки. Водночас афганська сторона ці звинувачення відкидає і заявляє, що Пакистан, мовляв, використовує такі твердження як привід для проведення військових операцій на афганській території.

Нагадаємо, що 26 лютого Афганістан розпочав військову операцію проти позицій пакистанських військових уздовж спірного кордону у відповідь на попередні авіаудари з боку Пакистану. Зокрема, наступальні дії проти позицій та об’єктів пакистанської армії проводяться вздовж лінії Дюранда — кордону протяжністю 2611 км, який Афганістан офіційно не визнає.

Також Фокус писав, що на тлі загострення між Афганістаном і Пакистаном низка держав виступила із закликами до деескалації та запропонувала своє посередництво для врегулювання конфлікту. Зокрема, Китай, Іран, Росія та Туреччина закликали сторони припинити бойові дії й повернутися до переговорів, однак жодна з цих країн не заявила про готовність надати військову підтримку.