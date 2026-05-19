В Афганістані офіційно дозволили шлюби з дітьми

Таліби видали новий закон про сімейне право, який визнає шлюби за участю неповнолітніх. Так, дівчатка можуть виходити заміж з 12 років, а розірвати такий шлюб практично неможливо.

Закон, що складається з 31 статті і має назву "Принципи роздільного проживання подружжя", було опубліковано в офіційному віснику талібів після затвердження їхнім лідером Хібатуллою Ахундзадою, повідомляє Amu.

У документі викладено правила, що регулюють розірвання шлюбів за найрізноманітніших релігійних і правових обставин, включно з дитячими шлюбами, зникненням чоловіків, відступництвом від віри, примусовим розлученням, грудним вигодовуванням та звинуваченнями в перелюбстві.

Один із розділів, який вивчають найпильніше, стосується "хіяр аль-булуг", або "права вибору після досягнення статевої зрілості", концепції в ісламському праві, яка дає змогу дитині, яка одружилася в юному віці, домагатися анулювання шлюбу після досягнення статевої зрілості.

Стаття 5 свідчить, що якщо шлюб неповнолітнього — чи то хлопчик, чи то дівчинка — укладається родичами, то шлюбний договір вважається юридично дійсним, якщо подружжя вважається соціально сумісним, а придане — відповідним. Дитина може згодом домагатися анулювання шлюбу після досягнення статевої зрілості, але тільки за рішенням суду.

Але розірвати такий шлюб практично неможливо, оскільки займається цим релігійний суд Талібану.

Постанова також надає батькам і дідам широкі повноваження щодо дитячих шлюбів, хоча в ній ідеться про те, що шлюби можуть бути визнані недійсними, якщо опікуни вважатимуться схильними до насильства, психічно нездоровими або морально розбещеними.

Низка положень підкріплює консервативні правила опіки над жінками. Так, стаття 7 свідчить, що мовчання незайманої діви після досягнення статевої зрілості може бути витлумачено як згоду на шлюб, тоді як мовчання юнака або раніше заміжньої жінки не є автоматичною згодою.

Ця постанова також наділяє суддів Талібану повноваженнями втручатися в шлюбні суперечки за широким колом релігійних категорій, включно з відступництвом, "відходом від ісламу", тривалою відсутністю чоловіка, звинуваченнями в перелюбстві та "зіхаром" — класичне ісламське поняття, у якому чоловік порівнює свою дружину з родичкою, шлюб з якою заборонений.

У розділі, присвяченому "зіхару", судді уповноважені використовувати тюремне ув'язнення і фізичні покарання для забезпечення дотримання цих покарань.

Інші розділи стосуються шлюбів між немусульманами. У постанові йдеться про те, що якщо чоловік-немусульманин приймає іслам, а його дружина є мусульманкою, то такий шлюб залишається чинним, але якщо мусульманка хоче вийти заміж за когось іншої віри, то суддя може розірвати такий шлюб.

В іншому розділі розглядаються шлюби, в яких присутній зв'язок із грудним вигодовуванням — концепція в ісламському праві, згідно з якою діти, яких годує грудьми одна й та сама жінка, вважаються релігійними братами і сестрами і не можуть одружуватися один з одним. Тож якщо така пара опиниться у шлюбі, то суд може їх розвести.

Правила також встановлюють процедури для жінок, чиї чоловіки відсутні протягом тривалого часу, дозволяючи судам втручатися за певних умов.

Публікація постанови відбувається на тлі того, що таліби продовжують запроваджувати масштабні обмеження щодо жінок і дівчаток з моменту повернення до влади в серпні 2021 року.

Дівчаткам заборонено здобувати освіту після шостого класу, жінкам заборонено доступ до університетів, а також запроваджено серйозні обмеження на працевлаштування, пересування та участь жінок у громадському житті. Також в Афганістані заборонили будь-які протизаплідні засоби при тому, що в цій країні високий рівень смертності серед жінок. ООН неодноразово засуджувала ці обмеження, називаючи їх систематичними порушеннями основних прав людини.

Нагадаємо, з минулого року тривають військові дії між Пакистаном та Афганістаном. Лише в березні Ісламабад атакував Кабул.

А управління Талібану з поширення доброчесності та запобігання порокам оголосило, що спалили близько 500 музичних інструментів. Таліби вважають, що "музичні інструменти збивають людей зі шляху істинного".