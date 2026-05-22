Росія може розмістити ядерні ракети на дні океану: що задумав Путін

Росія, можливо, роками працювала над розміщенням балістичних ракет з ядерними боєголовками в океані з використанням раніше невідомих методів.

Такого висновку дійшла західна розвідка після тривалого спостереження за діями РФ у Білому морі, яке є затокою Північного Льодовитого океану, повідомляє німецьке видання Tagesshau.

Інтерес розвідників викликало багатоцільове судно "Звездочка", пришвартоване в Сєвєродвінську, призначене для перевезення важкої техніки відкритим морем, навіть у крижаних водах Північного Льодовитого океану, з використанням кранів і навантажувальних рамп. Співробітники розвідки не виключають, що воно використовується для секретного російського військового проекту під кодовою назвою "Скіфи" (Skythen).

Він передбачає розміщення ракет, які можуть бути оснащені ядерними боєголовками, у спеціально розроблених шахтах або контейнерах на глибині кількох сотень метрів на морському дні. Там вони могли б залишатися на місці протягом тривалого часу і детонуватися дистанційно.

Джерела НАТО вказують, що для розгортання ракетних шахт буде використовуватися не тільки "Звездочка", а, ймовірно, і спеціальний підводний човен "Саров".

Телеканали WDR і NDR протягом останніх кількох місяців вивчали цей ракетний проєкт, аналізуючи супутникові знімки, досліджуючи російські наукові бази даних та історичні документи, а також спілкуючись із військовими та експертами. Останні вважають, що Росія цілком могла б працювати над розміщенням балістики в океані.

Такі дії становлять загрозу для НАТО, оскільки в разі війни пускові майданчики, приховані на морському дні, вкрай складно виявити і знешкодити.

Ні НАТО, ні Міністерство оборони Росії не стали коментувати проєкт "Скіфи", а посольство РФ у Берліні заявило, що не має інформації з цього питання.

Хельге Адріанс, офіцер ВМС і нині запрошений науковий співробітник Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки (SWP), розглядає такий проєкт як спробу знизити залежність від дуже складних і дорогих платформ, таких як підводні човни або великі крейсери.

Розмістивши ракетні шахти на морському дні, Росія могла б підтримувати свій ядерний потенціал стримування навіть в умовах обмежених фінансових ресурсів.

Журналісти зазначають, що ідея не нова. У дослідженні Пентагону 1980 року містяться відповідні міркування (проєкт "Орка"), включно з ескізом моделі ракетної шахти, закріпленої на морському дні. У разі війни вона від'єднається, підніметься на поверхню і випустить ракету.

Проаналізувавши систему, американці відмовилися від її розробки з низки причин.

Аналогічний проект розробляла і Росія. Ще наприкінці 1990-х років у РФ було запатентовано відповідні технічні розробки. За інформацією НАТО, для цього проекту, серед іншого, було створено ракету під назвою "Скіф". Стверджується, що це модифікована версія ракети "Синява", яка в основному використовується для озброєння російських підводних човнів.

