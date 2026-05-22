Россия может разместить ядерные ракеты на дне океана: что задумал Путин

Россия, возможно, годами работала над размещением баллистических ракет с ядерными боеголовками в океане с использованием ранее неизвестных методов.

К такому выводу пришла западная разведка после продолжительного наблюдения за действиями РФ в Белом море, которое является заливом Северного Ледовитого океана, сообщает немецкое издание Tagesshau.

Интерес разведчиков вызвало многоцелевое судно "Звездочка", пришвартованное в Северодвинске и предназначенное для перевозки тяжелой техники по открытому морю, даже в ледяных водах Северного Ледовитого океана, с использованием кранов и погрузочных рамп. Сотрудники разведки не исключают, что оно используется для секретного российского военного проекта под кодовым названием "Скифы" (Skythen).

Он предполагает размещение ракет, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками, в специально разработанных шахтах или контейнерах на глубине нескольких сотен метров на морском дне. Там они могли бы оставаться на месте в течение длительного времени и детонироваться дистанционно.

Источники НАТО указывают, что для развертывания ракетных шахт будет использоваться не только "Звездочка", а, вероятно, и специальная подводная лодка "Саров".

Телеканалы WDR и NDR в течение последних нескольких месяцев изучали этот ракетный проект, анализируя спутниковые снимки, исследуя российские научные базы данных и исторические документы, а также общаясь с военными и экспертами. Последние считают, что Россия вполне могла бы работать над размещением баллистики в океане.

Подобные действия представляют угрозу для НАТО, поскольку в случае войны пусковые площадки, скрытые на морском дне, крайне сложно обнаружить и обезвредить.

Ни НАТО, ни Министерство обороны России не стали комментировать проект "Скифы", а посольство РФ в Берлине заявило, что у него нет информации по этому вопросу.

Хельге Адрианс, офицер ВМС и в настоящее время приглашенный научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP), рассматривает такой проект как попытку снизить зависимость от очень сложных и дорогостоящих платформ, таких как подводные лодки или большие крейсера.

Разместив ракетные шахты на морском дне, Россия могла бы поддерживать свой ядерный потенциал сдерживания даже в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Журналисты отмечают, что идея не нова. В исследовании Пентагона 1980 года содержатся соответствующие соображения (проект "Орка"), включая эскиз модели ракетной шахты, закрепленной на морском дне. В случае войны она отсоединится, поднимется на поверхность и выпустит ракету.

Проанализировав систему, американцы отказались от ее разработке по ряду причин.

Аналогичный проект разрабатывала и Россия. Еще в конце 1990-х годов в РФ были запатентованы соответствующие технические разработки. По информации НАТО, для этого проекта, среди прочего, была создана ракета под названием "Скиф". Утверждается, что это модифицированная версия ракеты "Синева", которая в основном используется для вооружения российских подводных лодок.

