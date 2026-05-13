"Бряцает ядерным оружием": как Путин пытается скрыть слабость РФ заявлениями о "Сармате", — ISW

Глава Кремля Владимир Путин возобновил риторику о ядерном оружии после того, как Россия не смогла полностью гарантировать безопасность парада 9 мая без фактического прекращения ударов со стороны Украины. В Институте изучения войны считают, что заявления диктатора об испытаниях ракеты "Сармат" призваны скрыть как проблемы с защитой российского тыла, так и ухудшение ситуации для армии РФ на фронте.

Как говорится в отчете ISW за 12 мая, Путин заявил о якобы успешном испытании сверхтяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат". Кроме того, он отметил развитие и других видов стратегического вооружения, среди которых ракета средней дальности "Орешник", подводный беспилотник "Посейдон" и крылатая ракета с ядерной установкой "Буревестник". В то же время первые комплексы "Сармат" должны заступить на боевое дежурство в Красноярском крае до конца 2026 года.

Впрочем, аналитики обращают внимание, что Кремль уже не впервые делает подобные заявления. К примеру, о скором развертывании "Сарматов" российские власти говорили еще в 2021, 2022 и 2023 годах. Однако после вероятно неудачного испытания ракеты в ноябре 2024 года эта тема фактически исчезла из публичного пространства, а теперь снова вернулась в риторику Путина.

В ISW считают, что новая волна ядерной риторики совпала с проблемами Кремля после празднования Дня победы в Москве. В отчете отмечается, что Россия была вынуждена существенно сократить масштаб парада из-за угрозы украинских ударов по тыловым районам и столице РФ.

"Глубокие удары Украины в тыл выявили слабость и неспособность России надежно защищать свои глубокие тыловые районы, включая свою столицу, от этих ударов, и в результате Россия провела значительно сокращенный парад. Путин, вероятно, намерен своими испытательными запуском ракеты "Сармат" и своей риторикой скрыть тот факт, что именно Украина, а не Россия, гарантировали безопасность парада Победы в Москве", — говорится в материале.

Более того, эксперты уверяют, что заявления о "Сармате" призваны также чтобы отвлечь внимание от ухудшения ситуации для российской армии на фронте. Поскольку несмотря на постоянные заявления Кремля о якобы успешном наступлении, темпы продвижения войск РФ постепенно снижаются еще с осени 2025 года.

В отчете также отмечается, что в апреле 2026 года российская армия впервые за долгое время фактически потеряла больше территорий, чем смогла захватить. А уже в январе уровень набора новых военных в армию РФ впервые за время полномасштабной войны упал ниже уровня компенсации потерь.

Также авторы отчета напомнили, что весенне-летнее наступление России, которое стартовало в марте 2026 года, не принесло Кремлю ожидаемых результатов. Зато украинские силы смогли вернуть часть территорий вблизи Купянска, освободили более 400 квадратных километров на юге Украины и в конце апреля провели успешные контратаки в западной части Запорожской области.

В целом, как подчеркивают в ISW, украинские действия заставляют российское командование постоянно перебрасывать резервы между различными направлениями фронта и ослаблять отдельные участки обороны. Вероятно, именно поэтому Кремлю становится все сложнее поддерживать образ масштабного наступления и демонстрировать уверенность в собственном военном превосходстве.

"Украинские войска заставили Россию выбирать между защитой от украинских контратак и распределением человеческих ресурсов и сил на приоритетные сектора линии фронта — выбор, который смущает Путина, чья теория победы зависит от фасада, будто российские войска одновременно продвигаются по всему театру военных действий и близки к разрушению украинских линий", — пишут в ISW.

Кроме того, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал, что заявления Владимира Путина о ракете "Сармат" являются скорее информационным запугиванием, чем реальной угрозой. По его словам, Россия годами имеет проблемы с этим комплексом, а новая волна ядерной риторики связана с отсутствием успехов армии РФ на фронте.