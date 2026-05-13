"Брязкає ядерною зброєю": як Путін намагається приховати слабкість РФ заявами про "Сармат", — ISW

Глава Кремля Володимир Путін відновив риторику про ядерну зброю після того, як Росія не змогла повністю гарантувати безпеку параду 9 травня без фактичного припинення ударів з боку України. В Інституті вивчення війни вважають, що заяви диктатора про випробування ракети "Сармат" покликані приховати як проблеми із захистом російського тилу, так і погіршення ситуації для армії РФ на фронті.

Як йдеться у звіті ISW за 12 травня, Путін заявив про нібито успішне випробування надважкої міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат". Крім того, він наголосив на розвитку й інших видів стратегічного озброєння, серед яких ракета середньої дальності "Орешник", підводний безпілотник "Посейдон" та крилата ракета з ядерною установкою "Буревісник". Водночас перші комплекси "Сармат" мають заступити на бойове чергування у Красноярському краї до кінця 2026 року.

Втім, аналітики звертають увагу, що Кремль уже не вперше робить подібні заяви. До прикладу, про швидке розгортання "Сарматів" російська влада говорила ще у 2021, 2022 та 2023 роках. Однак після ймовірно невдалого випробування ракети у листопаді 2024 року ця тема фактично зникла з публічного простору, а тепер знову повернулася до риторики Путіна.

В ISW вважають, що нова хвиля ядерної риторики збіглася із проблемами Кремля після святкування Дня перемоги у Москві. У звіті зазначається, що Росія була змушена суттєво скоротити масштаб параду через загрозу українських ударів по тилових районах та столиці РФ.

"Глибокі удари України в тил виявили слабкість і нездатність Росії надійно захищати свої глибокі тилові райони, включаючи свою столицю, від цих ударів, і в результаті Росія провела значно скорочений парад. Путін, ймовірно, має намір своїми випробувальними запуском ракети "Сармат" та своєю риторикою приховати той факт, що саме Україна, а не Росія, гарантували безпеку параду Перемоги в Москві", — йдеться у матеріалі.

Ба більше, експерти запевняють, що заяви про "Сармат" покликані також аби відвернути увагу від погіршення ситуації для російської армії на фронті. Оскільки попри постійні заяви Кремля про нібито успішний наступ, темпи просування військ РФ поступово знижуються ще з осені 2025 року.

У звіті також зазначається, що у квітні 2026 року російська армія вперше за тривалий час фактично втратила більше територій, ніж змогла захопити. А вже в січні рівень набору нових військових до армії РФ вперше за час повномасштабної війни впав нижче рівня компенсації втрат.

Також автори звіту нагадали, що весняно-літній наступ Росії, який стартував у березні 2026 року, не приніс Кремлю очікуваних результатів. Натомість українські сили змогли повернути частину територій поблизу Куп’янська, звільнили понад 400 квадратних кілометрів на півдні України та наприкінці квітня провели успішні контратаки у західній частині Запорізької області.

В цілому, як підкреслюють в ISW, українські дії змушують російське командування постійно перекидати резерви між різними напрямками фронту та послаблювати окремі ділянки оборони. Ймовірно, саме через це Кремлю стає дедалі складніше підтримувати образ масштабного наступу та демонструвати впевненість у власній військовій перевазі.

"Українські війська змусили Росію вибирати між захистом від українських контратак та розподілом людських ресурсів та сил на пріоритетні сектори лінії фронту — вибір, який бентежить Путіна, чия теорія перемоги залежить від фасаду, ніби російські війська одночасно просуваються по всьому театру військових дій і близькі до руйнування українських ліній", — пишуть в ISW.

Нагадаємо, що 12 травня Міноборони РФ заявило про успішне випробування ракети "Сармат" та повідомило, що новий ракетний комплекс поставлять на бойове чергування до кінця 2026 року. Також Володимир Путін заявив, що Росія може встановити ядерну боєголовку на ракету "Орєшнік" та згадав інші види стратегічної зброї РФ.

Крім того, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів, що заяви Володимира Путіна про ракету "Сармат" є радше інформаційним залякуванням, ніж реальною загрозою. За його словами, Росія роками має проблеми з цим комплексом, а нова хвиля ядерної риторики пов’язана з відсутністю успіхів армії РФ на фронті.