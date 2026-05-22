У Перу мер випробував електрошокер на своєму раднику: відео стало вірусним

Карлос Брюс, який обіймає посаду мера округу Сантьяго-де-Сурко в Лімі, "прославився" в соцмережах після того, як вирішив показати дію електрошокера на своєму раднику і мініципальному керівнику Артуро Боббіо.

На відеозаписі, який швидко розлетівся в мережі, мер, сміючись, застосовує електрошокер, націливши його в спину Боббіо, внаслідок чого той миттєво падає. Після поширення відео Карлос Брюс, який підтвердив свою кандидатуру на посаду мера Ліми, назвав кадри "відредагованим фрагментом, вирваним із контексту", пише El Mundo America.

В офіційних заявах стверджується, що інцидент був частиною "приватної та добровільної діяльності, проведеної в довірчій обстановці", і що це був змодельований сценарій, який не становить реальної небезпеки для присутніх.

Після резонансу, спричиненого кадрами, Артуро Боббіо порушив мовчання і запевнив, що відео нібито зафіксувало симуляцію того, що мало стати репетицією запланованого наступного дня журналістського заходу.

Вчинок мера став надбанням усіх місцевих ЗМІ

Боббіо засудив існування "тіньових фігур", які намагаються зганьбити його репутацію за допомогою маніпуляцій із зображенням і навіть використання штучного інтелекту. Він також підтвердив свою підтримку нелетальної зброї для забезпечення громадської безпеки, заявивши, що готовий "зазнати тисячу пострілів", щоб довести, що ці пристрої є безпечними засобами захисту.

Попри пояснення, відео викликало запеклі дебати про відповідальне використання такої зброї державними службовцями.

У коментарях під відео користувачі серйозно обурюються вчинком чиновника.

"Сподіваюся, він не пошкодив йому хребет, тому що така помилка межує з насильством і злочином", "У нашій політиці повно психопатів. Саме вони керують Перу. Не дивно, що все так погано", "Стільки хворих людей на державній службі... Неймовірно. Це справжня чума", "Контрольоване середовище? Молодий асистент не використовує жодних засобів захисту, як і людина, котра його тримає і, судячи з усього, не дозволяє йому втекти", — обурюються люди.

Після того, як відео розлетілося по всьому світу, столична префектура Ліми видала розпорядження про проведення перевірки для підтвердження фактів.

Цей інцидент стався лише за кілька днів після того, як муніципалітет Сурко надав своїм співробітникам 150 електрошокерів Taser 10 і натільні відеокамери. У березні Сурко став першим районом у країні, який оснастив свій персонал цими американськими засобами, що дають змогу зробити до десяти пострілів без негайного перезарядження.

