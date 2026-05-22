В Перу мэр испытал электрошокер на своем советнике: видео стало вирусным

Карлос Брюс, занимающий пост мэра округа Сантьяго-де-Сурко в Лиме, "прославился" в соцсетях после того, как решил показать действие электрошокера на своем советнике и миниципальном управляющем Артуро Боббио.

На видеозаписи, которая быстро разлетелась в сети, мэр, смеясь, применяет электрошокер, нацелив его в спину Боббио, в результате чего тот мгновенно падает. После распространения видео Карлос Брюс, подтвердивший свою кандидатуру на пост мэра Лимы, назвал кадры "отредактированным фрагментом, вырванным из контекста", пишет El Mundo America.

В официальных заявлениях утверждается, что инцидент был частью "частной и добровольной деятельности, проведенной в доверительной обстановке", и что это был смоделированный сценарий, не представляющий реальной опасности для присутствующих.

После резонанса, вызванного кадрами, Артуро Боббио нарушил молчание и заверил, что видео якобы запечатлело симуляцию того, что должно было стать репетицией запланированного на следующий день "прямого журналистского" мероприятия.

Поступок мєра стал достоянием всех местных СМИ

Боббио осудил существование "теневых фигур", пытающихся опорочить его репутацию с помощью манипуляций с изображением и даже использования искусственного интеллекта. Он также подтвердил свою поддержку нелетального оружия для обеспечения общественной безопасности, заявив, что готов "претерпеть тысячу выстрелов", чтобы доказать, что эти устройства являются безопасными средствами защиты.

Несмотря на объяснения, видео вызвало ожесточенные дебаты об ответственном использовании такого оружия государственными служащими.

В комментариях под видео пользователи серьезно возмущаются поступком чиновника.

"Надеюсь, он не повредил ей позвоночник, потому что такая ошибка граничит с насилием и преступлением", "В нашей политике полно психопатов. Именно они управляют Перу. Неудивительно, что все так плохо", "Столько больных людей на государственной службе… Невероятно. Это настоящая чума", "Контролируемая среда? Молодой ассистент не использует никаких средств защиты, как и человек, который его держит и, по всей видимости, не позволяет ему сбежать", — негодуют люди.

После того, как видео разлетелось по всему миру, столичная префектура Лимы издала распоряжение о проведении проверки для подтверждения фактов.

Этот инцидент произошел всего через несколько дней после того, как муниципалитет Сурко предоставил своим сотрудникам 150 электрошокеров Taser 10 и нательные видеокамеры. В марте Сурко стал первым районом в стране, оснастившим свой персонал этими американскими средствами, позволяющими сделать до десяти выстрелов без немедленной перезарядки.

