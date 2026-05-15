Мобилизация в Украине: в ТЦК ответили, могут ли они использовать электрошокеры

Военные ТЦК не имеют права использовать электрошокеры во время мероприятий по оповещению населения Украины. Такие средства не входят в регламентированное оснащение ТЦК.

Но их можно использовать представителю ТЦК, как обычному гражданину государства. Такое заявление сделал и.о. заместителя начальника Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Валерий Кравченко на заседании Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, сообщает канал "Новости.LIVE".

При обсуждении инцидента с применением электрошокера к военнослужащему представитель ТЦК, отвечая на вопрос нардепа Алексея Гончаренко, заявил, что такие средства не входят в стандартное оснащение работников территориальных центров комплектования.

"Вообще, согласно данным, которые у нас есть, солдат Шевченковского РТЦК применил электрошокер для военнослужащего. Электрошокер — это разрешенное средство для работников ТЦК для использования?" — спросил нардеп Гончаренко.

На что и.о. заместителя начальника Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Валерий Кравченко ответил, что право на их применение имеют только правоохранители.

"Это средство не входит в стандартный набор, и только полиция имеет право использовать. Но оно, с точки зрения гражданина, не запрещено для использования. Поэтому он, скажем так, децентрализованно закупался. Это личное действие солдат", — ответил военный ТЦК.

