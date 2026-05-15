Мобілізація в Україні: у ТЦК відповіли, чи можуть вони використовувати електрошокери

Військові ТЦК не мають права використовувати електрошокери під час заходів з оповіщення населення України. Такі засоби не входять до регламентованого оснащення ТЦК.

Але їх можна використовувати представнику ТЦК, як звичайному громадянину держави. Таку заяву зробив т.в.о. заступника начальника Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Валерій Кравченко на засіданні Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, повідомляє канал "Новини.LIVE".

Під час обговорення інциденту із застосуванням електрошокера до військовослужбовця представник ТЦК, відповідаючи на запитання нардепа Олексія Гончаренка, заявив, що такі засоби не входять до стандартного оснащення працівників територіальних центрів комплектування.

"Взагалі, відповідно до даних, які в нас є, солдат Шевченківського РТЦК застосував електрошокер для військовослужбовця. Електрошокер – це дозволений засіб для працівників ТЦК для використання?" — спитав нардеп Гончаренко.

На що т.в.о. заступника начальника Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Валерій Кравченко відповів, що право на їх застосування мають лише правоохоронці.

"Цей засіб не входить до стандартного набору, і тільки поліція має право використовувати. Але він, з точки зору громадянина, не заборонений для використання. Тому він, скажімо так, децентралізовано закуплявся. Це особиста дія солдатів", — відповів військовий ТЦК.

