"Це занадто багато людей": Швейцарія хоче встановити ліміт на кількість населення

Чисельність постійного населення Швейцарії не повинна перевищувати 10 мільйонів осіб до 2050 року.

В іншому разі країна погрожує розірванням угоди про свободу пересування з Євросоюзом, повідомляє Reuters.

Таку пропозицію просуває права Швейцарська народна партія (SVP). Уже зараз населення вже перевищує 9 мільйонів осіб, і за нинішніх темпів пропоноване обмеження буде перевищено задовго до 2050 року.

Як ілюстрацію такої перспективи видання наводить прикмет швейцарського села Кнонау, населення якого з 1990 року збільшилося майже на 150% і сягнуло 2514 осіб завдяки економічному буму в одному з найсприятливіших для бізнесу й найпроцвітаючих кантонів країни, Цугу.

Місцеві жителі нарікають на перевантаженість житлового фонду та громадської інфраструктури.

Відео дня

"10 мільйонів — це катастрофа. Це занадто багато людей для Швейцарії", — вважає 63-річна мешканка села Еріка Херманн.

Наступного місяця, 14 червня, у країні відбудеться референдум про те, чи слід Швейцарії затвердити обмеження чисельності населення. Уряд країни ще минулого місяця закликав громадян голосувати проти цієї ініціативи, вважаючи, що це завдасть шкоди співпраці з Європейським Союзом та економіці через обмеження ринку праці.

Правляча Федеральна рада у квітні представила план, який ускладнить придбання нерухомості іноземцями, посилаючись на референдум.

Представники ділових кіл заявляють, що це може обмежити доступ до робочої сили для Швейцарії, де понад чверть жителів є іноземними громадянами. Понад 82% з них — з Європи, левова частка — з Італії, Німеччини, Португалії та Франції.

Деякі критики порівнюють референдум із голосуванням Великої Британії щодо Brexit десять років тому, оскільки свобода пересування є основою доступу Швейцарії до єдиного європейського ринку. Незважаючи на попередження влади, опитування показують, що хоч і незначна, але все ж більшість громадян підтримують обмеження.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну Швейцарія офіційно приєдналася майже до всіх санкційних пакетів ЄС. Заборона поширилася на російську нафту, золото, вугілля. Але торгівля з РФ продовжилася, оскільки женевські та цугські компанії переоформили операції на "юридично незалежні" дочірні структури в Дубаї та Абу-Дабі.

Також повідомлялося, що наприкінці минулого року Швейцарія змінила правила для українських біженців.