"Это слишком много людей": Швейцария хочет установить лимит на количество населения

Численность постоянного населения Швейцарии не должна превышать 10 миллионов человек до 2050 года.

В противном случае страна угрожает расторжением соглашения о свободе передвижения с Евросоюзом, сообщает Reuters.

Такое предложение продвигает правая Швейцарская народная партия (SVP). Уже сейчас население уже превышает 9 миллионов человек, и при нынешних темпах предлагаемое ограничение будет превышено задолго до 2050 года.

В качестве иллюстрации такой перспективы издание приводит примет швейцарской деревни Кнонау, население которого с 1990 года увеличилось почти на 150% и достигло 2514 челове благодаря экономическому буму в одном из самых благоприятных для бизнеса и процветающих кантонов страны, Цуге.

Местные жители сетуют на перегруженность жилищного фонда и общественной инфраструктуры.

"10 миллионов — это катастрофа. Это слишком много людей для Швейцарии", — считает 63-летняя жительница деревни Эрика Херманн.

В следующем месяце, 14 июня, в стране состоится референдум о том, следует ли Швейцарии утвердить ограничение численности населения. Правительство страны еще в прошлом месяце призывало граждан голосовать против этой инициативы, считая, что это нанесет ущерб сотрудничеству с Европейским Союзом и экономике из-за ограничения рынка труда.

Правящий Федеральный совет в апреле представил план, который затруднит приобретение недвижимости иностранцами, ссылаясь на референдум.

Представители деловых кругов заявляют, что это может ограничить доступ к рабочей силе для Швейцарии, где более четверти жителей являются иностранными гражданами. Свыше 82% из них — из Европы, львиная доля — из Италии, Германии, Португалии и Франции.

Некоторые критики сравнивают референдум с голосованием Великобритании по Brexit десять лет назад, поскольку свобода передвижения является основой доступа Швейцарии к единому европейскому рынку. Несмотря на предупреждения властей, опросы показывают, что хоть и незначительное, но все же большинство граждан поддерживают ограничение.

