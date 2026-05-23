Пройшов навчання в КВІР: іранський терорист планував убити Іванку Трамп (фото, відео)

32-річний Мохаммед Багер Саад Дауд Дауд Аль-Сааді, високопоставлений діяч в ірано-іракських терористичних колах, заарештований у Туреччині 15 травня та екстрадований до США, мав намір вбити Іванку Трамп, доньку американського президента.

Аль-Сааді пройшов підготовку в Корпусі вартових ісламської революції (КСІР) і вбивством доньки Трампа хотів помститися за ліквідацію генерал-майора Корпусу вартових ісламської революції і глави елітного підрозділу "Кудс" Касема Сулеймані внаслідок удару американського безпілотника в Багдаді шість років тому, повідомляє New York Post.

За словами джерел, іранець опублікував на X фотографію карти, що показує анклав у Флориді, де в Іванки та її чоловіка Джареда Кушнера є будинок вартістю $24 мільйони, супроводивши її лякаючою погрозою арабською мовою:

"Я кажу американцям: подивіться на цю картинку і знайте, що ні ваші палаци, ні Секретна служба вас не захистять. Наразі ми перебуваємо на етапі спостереження та аналізу. Я ж казав вам, наша помста — лише питання часу".

Відео дня

Ентіфад Канбар, колишній заступник військового аташе посольства Іраку у Вашингтоні, розповів виданню, що після загибелі Сулеймані Аль-Сааді відкрито говорив, що треба вбити Іванку, "спалити будинок Трампа так само, як він спалив наш будинок".

Аль-Сааді пригрозив Іванці Трамп публічно ще 2021 року Фото: X (Twitter)

"Ми чули, що у нього був план захопити будинок Іванки у Флориді", — додав Канбар.

Він також розповів, що Аль-Сааді був близький до Сулеймані і ставився до нього як до батька після смерті свого батька, Ахмада Каземі, іранського бригадного генерала, 2006 року.

За даними Міністерства юстиції, іранець стояв за нападами на американські та єврейські об'єкти, включно з підпалом банку Bank of New York Mellon в Амстердамі в березні, нападом із ножем на двох євреїв у Лондоні у квітні та стріляниною в будівлі консульства США в Торонто також у березні.

Його також підозрюють у тому, що він міг планувати і координувати вибух синагоги в Льєжі (Бельгія), підпал храму в Роттердамі в березні та інші зірвані напади на євреїв через конфлікт на Близькому Сході. У США йому висунуто обвинувачення у 18 нападах і спробах нападів у Європі, Канаді та Штатах.

Той, хто погрожував родині Трампа, дуже любив подорожувати

Білий дім ніяк не коментував інформацію про підготовку замаху на Іванку Трамп.

Аль-Сааді виріс у Багдаді, в основному його виховувала мати-іранка. Пізніше його відправили в Тегеран на навчання в Корпус вартових ісламської революції.

Надалі він заснував туристичну агенцію, що спеціалізується на релігійних поїздках, які дають йому змогу подорожувати світом, щоб "встановлювати зв'язки з терористичними осередками".

Під час арешту в Туреччині він мав при собі іракський службовий паспорт, який видають тільки за згодою прем'єр-міністра країни. Документ дозволяв йому вільно пересуватися, проходити мінімальні або взагалі відсутні перевірки безпеки в іракських аеропортах і мати доступ до VIP-зали аеропорту.

У терориста був службовий іракський паспорт Фото: X (Twitter)

У момент затримання він нібито прямував до Росії. Агенти ФБР доставили його в США. Він уже записав відео, де просить сім'ю "залишатися стійкою", і заявляє, що ні його, ні його рідних не буде зламано.

Нагадаємо, Дональд Трамп не поїхав на весілля свого сина, заявивши, що його "вб'ють".

Також ми писали, що Іванка Трамп розплакалася, розповідаючи про свою сім'ю.