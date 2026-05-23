Прошел обучение в КСИР: иранский террорист планировал убить Иванку Трамп (фото, видео)

32-летний Мохаммед Багер Саад Дауд Аль-Саади, высокопоставленный деятель в ирано-иракских террористических кругах, арестованный в Турции 15 мая и экстрадированный в США, намеревался убить Иванку Трамп, дочь американского президента.

Аль-Саади прошел подготовку в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) и убийством дочери Трампа хотел отомстить за ликвидацию генерал-майора Корпуса стражей исламской революции и главы элитного подразделения "Кудс" Касема Сулеймани в результате удара американского беспилотника в Багдаде шесть лет назад, сообщает New York Post.

По словам источников, иранец опубликовал на X фотографию карты, показывающей анклав во Флориде, где у Иванки и ее мужа Джареда Кушнера есть дом стоимостью $24 миллиона, сопроводив ее пугающей угрозой на арабском языке:

"Я говорю американцам: посмотрите на эту картинку и знайте, что ни ваши дворцы, ни Секретная служба вас не защитят. В настоящее время мы находимся на этапе наблюдения и анализа. Я же говорил вам, наша месть — лишь вопрос времени".

Энтифад Канбар, бывший заместитель военного атташе посольства Ирака в Вашингтоне, рассказал изданию, что после гибели Сулеймани Аль-Саади открыто говорил, что нужно убить Иванку, "сжечь дом Трампа так же, как он сжег наш дом".

Аль-Саади пригрозил Иванке Трамп публично еще в 2021 году

"Мы слышали, что у него был план захватить дом Иванки во Флориде", — добавил Канбар.

Он также рассказал, что Аль-Саади был близок к Сулеймани и относился к нему как к отцу после смерти своего отца, Ахмада Каземи, иранского бригадного генерала, в 2006 году.

По данным Министерства юстиции, иранец стоял за нападениями на американские и еврейские объекты, включая поджог банка Bank of New York Mellon в Амстердаме в марте, нападение с ножом на двух евреев в Лондоне в апреле и стрельбу в здании консульства США в Торонто также в марте.

Его также подозревают в том, что он мог планировать и координировать взрыв синагоги в Льеже (Бельгия), поджог храма в Роттердаме в марте и другие сорванные нападения на евреев из-за конфликта на Ближнем Востоке. В США ему предъявлены обвинения в 18 нападениях и попытках нападений в Европе, Канаде и Штатах.

Угрожавший семье Трампа очень любил путешествовать

Белый дом никак не комментировал информацию о готовящемся покушении на Иванку Трамп.

Аль-Саади вырос в Багдаде, в основном его воспитывала мать-иранка. Позже его отправили в Тегеран на обучение в Корпус стражей исламской революции.

В дальнейшем он основал туристическое агентство, специализирующееся на религиозных поездках, позволяющих ему путешествовать по миру, чтобы "устанавливать связи с террористическими ячейками".

При аресте в Турции у него был при себе иракский служебный паспорт, которые выдается только с согласия премьер-министра страны. Документ позволял ему свободно передвигаться, проходить минимальные или вообще отсутствующие проверки безопасности в иракских аэропортах и ​​иметь доступ в VIP-зал аэропорта.

У террориста был служебный иракский паспорт

В момент задержания он якобы направлялся в Россию. Агенты ФБР доставили его в США. Он уже записал видео, где просит семью "оставаться стойкой", и заявляет, что ни он, ни его родные не будут сломлены.

