Иванка Трамп расплакалась, рассказывая о своей семье (фото)

Иванка Трамп работала неофициальным советником в Белом доме во время первого срока Дональда Трампа, но отошла от этой роли во время его второго срока

Женщина откровенно рассказала о том, как она преодолела несколько больших семейных трагедий последних лет и как они повлияли на ее психическое здоровье. Мать троих детей дала интервью подкасту "Дневник генерального директора" и рассказала, что обратилась к терапии в 2020 году, чтобы помочь себе адаптироваться к таким неудачам, как конец ее пребывания в Вашингтоне, и борьба ее мужа Джареда Кушнера с раком.

Сложный период

Дочь американского президента призналась, что искала поддержки после проблем со здоровьем мужа.

"Я только что покинула Вашингтон. Наша жизнь менялась. У Джареда во второй раз диагностировали рак щитовидной железы, а потом умерла моя мать", — отметила Иванка.

Джареду Кушнеру, за которого она вышла замуж в 2009 году, впервые поставили диагноз во время первого срока Дональда Трампа в Белом доме, и сделали операцию по удалению опухоли в горле, как он рассказал в своих мемуарах.

Муж Иванки Трамп перенес вторую операцию на щитовидной железе в 2022 году, в том же году, когда мать Иванки и первая жена Дональда, Ивана Трамп, умерла в возрасте 73 лет. Ивана упала с лестницы своего таунхауса в Нью-Йорке, оставив своих детей Дональда-младшего, Эрика и Иванку с разбитым сердцем.

Иванка Трамп Фото: YouTube

Иванка Трамп о маме

"Моя мать многому научила меня о том, как делать все с целью", — сказала бывшая модель в подкасте, а на глазах у нее навернулись слезы.

"Она прожила хорошую жизнь. Она была очень радостной. Потеря родителей. Это по-разному, знаете, особенно неожиданно, особенно после COVID, который лишил многих из нас стольких лет жизни", — пояснила она.

Иванка также скорбит по поводу того, что ее трое детей, Арабелла, Джозеф и Теодор, никогда не будут иметь возможности познакомиться со своей бабушкой, поскольку они были маленькими, когда она умерла.

Ивана Трамп умерла в 2022 году Фото: Скриншот

