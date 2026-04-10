Іванка Трамп розплакалася, розповідаючи про свою родину (фото)

Іванка Трамп працювала неофіційною радницею в Білому домі під час першого терміну Дональда Трампа, але відійшла від цієї ролі під час його другого терміну

Жінка відверто розповіла про те, як вона подолала кілька великих сімейних трагедій останніх років та як вони вплинули на її психічне здоров'я. Мати трьох дітей дала інтерв'ю подкасту "Щоденник генерального директора" та розповіла, що звернулася до терапії у 2020 році, щоб допомогти собі адаптуватися до таких невдач, як кінець її перебування у Вашингтоні, та боротьба її чоловіка Джареда Кушнера з раком.

Складний період

Донька американського президента зізналася, що шукала підтримки після проблем зі здоров'ям чоловіка.

"Я щойно покинула Вашингтон. Наше життя змінювалося. У Джареда вдруге діагностували рак щитовидної залози, а потім померла моя мати", — зазначила Іванка.

Джареду Кушнеру, за якого вона вийшла заміж у 2009 році, вперше поставили діагноз під час першого терміну Дональда Трампа в Білому домі, і зробили операцію з видалення пухлини в горлі, як він розповів у своїх мемуарах.

Чоловік Іванки Трамп переніс другу операцію на щитовидній залозі у 2022 році, того ж року, коли мати Іванки та перша дружина Дональда, Івана Трамп, померла у віці 73 років. Івана впала зі сходів свого таунхауса в Нью-Йорку, залишивши своїх дітей Дональда-молодшого, Еріка та Іванку з розбитим серцем.

Іванка Трамп Фото: YouTube

Іванка Трамп про маму

"Моя мати багато чому навчила мене про те, як робити все з метою", — сказала колишня модель у подкасті, а на очах у неї навернулися сльози.

"Вона прожила гарне життя. Вона була дуже радісною. Втрата батьків. Це по-різному, знаєте, особливо несподівано, особливо після COVID, який позбавив багатьох із нас стількох років життя", — пояснила вона.

Іванка також сумує з приводу того, що її троє дітей, Арабелла, Джозеф і Теодор, ніколи не матимуть можливості познайомитися зі своєю бабусею, оскільки вони були маленькими, коли вона померла.

Івана Трамп померла у 2022 році Фото: Скриншот

