Привезли морські міни НАТО: у РФ заявили, що судно з Бельгії хотіло підірвати порт Усть-Луга

ФСБ заявила, що в російський порт Усть-Луга прибуло судно з Бельгії, на корпусі якого знайшли морські міни.

На корпусі газовоза "Аррхеніус" (Arrhenius), який прибув з Антверпена до російського порту Усть-Луга в Ленінградській області, було нібито виявлено магнітні міни, які було вироблено "в одній із країн НАТО", заявили у ФСБ.

Росіяни стверджують, що на судні з Антверпена знайшли міни

При цьому міни знайшли, коли газовоз оглядали водолази.

Примітно, але водолази, або підводні камери використовують для огляду судна, якщо вже час проводити техогляд, або якщо судно слідує із зони військового конфлікту, або в портах Латинської Америки, бо там контрабандисти часто ховають контейнери з наркотиками. Це нечаста процедура.

Офіційний представник СК Росії Світлана Петренко заявила, що вже порушено кримінальну справу "про замах на теракт" і "незаконний обіг вибухових пристроїв".

У повідомленні росіян сказано, що "на корпусі танкера водолазами було виявлено вибухові пристрої. Встановлено, що це морські магнітні міни, заводського виробництва, зроблені в одній із країн НАТО. Співробітниками ФСБ Росії у взаємодії з Міністерством оборони і Росгвардією вони були знешкоджені".

Газовоз "Аррхеніус" вийшов із порту Антверпен Королівства Бельгія, в Усть-Лугу корабель зайшов для заправлення, потім він мав вирушити в турецький порт Самсун.

Росіяни також заявили, що вже допитали суднового агента і той нібито підтвердив, що судно в Усть-Лугу прийшло із затримкою в кілька днів від запланованої дати.

"За результатами початкових слідчих дій уже можна зробити висновок про те, що встановлення магнітних мін не могло статися в російських територіальних водах", — заявили росіяни, повідомивши, що вже шукають "усіх причетних до скоєння злочину".

Що з командою корабля — не повідомляють.

Нагадаємо, Усть-Луга — ключовий російський порт на Балтійському морі та основний морський вузол для експорту нафти на заході Росії. Навесні 2026 року дрони ЗСУ неодноразово атакували порти Усть-Луга і Приморськ у Ленінградській області. Вони тимчасово припиняли роботу.

Фокус писав про серію ударів по портах РФ, які відбулися з лютого по квітень 2026 року. Зокрема, по Усть-Лузі вдарили приблизно шість разів із 22 по 31 березня, підрахувало медіа ТСН. Крім того, дрони атакували порт Приморська і також Виборга: у першому населеному пункті пошкодили інфраструктуру, у другому — корабель. У квітні відбулося три атаки на порт Туапсе: після ударів 16 і 21 квітня росіяни почали скаржитися на "нафтовий дощ".