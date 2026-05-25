Привезли морские мины НАТО: в РФ заявили, что судно из Бельгии хотело взорвать порт Усть-Луга

ФСБ заявила, что в российский порт Усть-Луга прибыло судно из Бельгии, на корпусе которого нашли морские мины.

На корпусе газовоза "Аррхениус" (Arrhenius), прибывшего из Антверпена в российский порт Усть-Луга в Ленинградской области, были якобы обнаружены магнитные мины, которые были произведены "в одной из стран НАТО", заявили в ФСБ.

При этом мины нашли, когда газовоз осматривали водолазы.

Примечательно, но водолазы, или подводные камеры используют для осмотра судна, если уже пора проводить техосмотр, или если судно следует из зоны военного конфликта, или в портах Латинской Америки, так там контрабандисты часто прячут контейнеры с наркотиками. Это нечастая процедура.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что уже возбуждено уголовное дело "о покушении на теракт" и "незаконный оборот взрывных устройств".

В сообщении россиян сказано, что "на корпусе танкера водолазами были обнаружены взрывные устройства. Установлено, что это морские магнитные мины, заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО. Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с Министерством обороны и Росгвардией они были обезврежены".

Газовоз "Аррхениус" вышел из порта Антверпен Королевства Бельгия, в Усть-Лугу корабль зашел для заправки, потом он должен был отправиться в турецкий порт Самсун.

Россияне также заявили, что уже допросили судового агента и тот якобы подтвердил, что судно в Усть-Лугу пришло с задержкой в несколько дней от планируемой даты.

"По результатам первоначальных следственных действий уже можно сделать вывод о том, что установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах", - заявили россияне, сообщив, что уже ищут "всех причастных к совершению преступления".

Что с командой корабля – не сообщается.

Напомним, Усть-Луга — ключевой российский порт на Балтийском море и основной морской узел для экспорта нефти на западе России. Весной 2026 года дроны ВСУ неоднократно атаковали порты Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области. Они временно приостанавливали работу.

Фокус писал о серии ударов по портам РФ, которые состоялись с февраля по апрель 2026 года. В частности, по Усть-Луге ударили около шести раз с 22 по 31 марта, подсчитало медиа ТСН. Кроме того, дроны атаковали порт Приморска и также Выборга: в первом населенном пункте повредили инфраструктуру, во втором — корабль. В апреле произошло три атаки на порт Туапсе: после ударов 16 и 21 апреля россияне начали жаловаться на "нефтяной дождь".