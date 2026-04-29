Ключевые порты РФ потеряли в среднем 30% мощностей: какой объект пострадал больше всего, — СЗР

Служба внешней разведки Украины (СВР) подытожила четыре месяца ударов по портам Российской Федерации, зафиксировав среднее падение мощностей на уровне 30%, говорится в заметке президента Владимира Зеленского. Наибольшее падение в Усть-Луге, резервуары которой шесть раз попадали под удары Сил обороны. Какие объемы потерь в портах РФ в Балтийском и Черном морях согласно отчету СВР?

Глава СВР Олег Луговский сообщил об убытках в российских портах и объяснил, что РФ могла потерять больше, но данные скрывают, написал Зеленский в Telegram-канале. Ориентировочные итоги украинских дальнобойных операций: уменьшение мощности порта Приморска на 13%, Новороссийска — на 38%, Усть-Луги — на 43%.

Глава государства уточнил, что выслушал доклад СВР по ситуации в РФ после украинских ударов. Отмечается, что Украина продолжит лишать Москву экономических ресурсов для продолжения войны.

"Украина официально готовит новые атаки на нефтяную инфраструктуру, чтобы еще сильнее обвалить объемы экспорта и доходы врага", — говорится в заявлении Зеленского.

В сообщении украинского президента упоминают еще две темы относительно РФ и событий в мире. Зеленский пояснил, что продолжается работа по соглашению Drone Deals, и при этом есть доказательства, что Кремль активно противодействует этим договоренностям. При этом накануне глава государства сообщил, что Украина открывает рынок оружия для разблокирования Ормузского пролива. Еще один вопрос — активность россиян в Африке, куда Москва дополнительно отправила контингент из 8 тыс. человек.

Удары по портам РФ — детали

На карте Fire Международного сообщества InformNapalm обозначены удары Украины по нефтяной отрасли РФ и, среди прочего, портам. Видим, что по состоянию на апрель 2026 года дроны добираются до портов Балтийского и Черного моря и, ко всему, состоялось около десятка атак на прибрежные объекты (корабли, платформы) в Каспийском море.

Удары по портам РФ — детали атак дронов СОУ январь-апрель 2026 года, InformNapalm Фото: InformNapalm

Российские предприниматели официально озвучивают другие цифры о морских грузоперевозках, не отражая потерь, озвученных Службой внешней разведки Украины. В частности, Ассоциация российских морских торговых портов (АСОП) показала данные об итогах первых трех месяцев 2026 года. В статье за 14 апреля указано, что объемы перевозок на Балтике упали на 5,6% (на уровне 64,3 млн тонн), а в черноморско-азовском бассейне — на 5,8% (59,3 млн тонн). Среди прочего указано, что в Усть-Луге -6,8%, в Высоцке -31%, но в Приморске +3,7%. При этом в Новороссийске -6,5%, в Туапсе -15,4%, и аналогичные падения в других портах на Черном море, кроме как в Тамани (+23%). Между тем есть рост в других портах и бассейнах: например, через Каспий +24%, Арктику +12,2%, Дальний Восток +10,6%.

Отметим, Фокус писал о серии ударов по портам РФ, которые состоялись с февраля по апрель 2026 года. В частности, по Усть-Луге ударили около шести раз с 22 по 31 марта, подсчитало медиа ТСН. Кроме того, дроны атаковали порт Приморска и также Выборга: в первом населенном пункте повредили инфраструктуру, во втором — корабль. В апреле произошло три атаки на порт Туапсе: после ударов 16 и 21 апреля россияне начали жаловаться на "нефтяной дождь".

Напоминаем, 29 апреля стало известно об атаке дронов СБУ по нефтеперекачивающей магистральной подстанции в Перми: над городом поднялся столб дыма, который день превратил в вечер. Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил о поражении нефтяного танкера, который находился в 200 км от порта Туапсе.