Ключові порти РФ втратили в середньому 30% потужностей: який об'єкт постражав найбільше, — СЗР

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) підсумувала чотири місяці ударів по портах Російської Федерації, зафіксувавши середнє падіння потужностей на рівні 30%, ідеться у дописі президента Володимира Зеленського. Найбільше падіння в Усть-Лузі, резервуари якої шість разів потрапляли під удари Сил оборони. Які обсяги втрат в портах РФ у Балтійському та Чорному морях згідно зі звітом СВР?

Глава СВР Олег Луговський повідомив про збитки у російських портах та пояснив, що РФ могла втратити більше, але дані приховують, написав Зеленський у Telegram-каналі. Орієнтовні підсумки українських далекобійних операцій: зменшення потужності порту Приморська на 13%, Новоросійська — на 38%, Усть-Луги — на 43%.

Глава держави уточнив, що вислухав доповідь СВР щодо ситуації у РФ після українських ударів. Зауважується, що Україна продовжить позбавляти Москву економічних ресурсів для продовження війни.

"Україна офіційно готує нові атаки на нафтову інфраструктуру, щоб ще сильніше обвалити обсяги експорту та доходи ворога", — ідеться у заяві Зеленського.

У повідомленні українського президента згадують ще дві теми щодо РФ та подій у світі. Зеленський пояснив, що продовжується робота по угоді Drone Deals, і при цьому є докази, що Кремль активно протидіє цим домовленостям. При цьому напередодні глава держави повідомив, що Україна відкриває ринок зброї задля розблокування Ормузької протоки. Ще одне питання — активність росіян в Африці, куди Москва додатково відправила контингент з 8 тис. осіб.

Удари по портах РФ — деталі

На карті Fire Міжнародної спільноти InformNapalm позначені удари України по нафтовій галузі РФ і, серед іншого, портах. Бачимо, що станом на квітень 2026 року дрони дістають до портів Балтійського та Чорного моря і, до всього, відбулось близько десятка атак на прибережні об'єкти (кораблі, платформи) у Каспійському морі.

Удари по портах РФ — деталі атак дронів СОУ січень-квітень 2026 року, InformNapalm Фото: InformNapalm

Російські підприємці офіційно озвучують інші цифри про морські вантажоперевезення, не відображаючи втрат, озвучених Службою зовнішньої розвідки України. Зокрема, Асоціація російських морських торговельних портів (АСОП) показала дані про підсумки перших трьох місяців 2026 року. У статті за 14 квітня вказано, що обсяги перевезень на Балтиці упали на 5,6% (на рівні 64,3 млн тонн), а у чорноморсько-азовському басейні — на 5,8% (59,3 млн тонн). Серед іншого вказано, що в Усть-Лузі -6,8%, у Висоцьку -31%, але у Приморську +3,7%. При цьому у Новоросійську -6,5%, у Туапсе -15,4%, та аналогічні падіння в інших портах на Чорному морі, окрім як у Тамані (+23%). Тим часом є зростання в інших портах та басейнах: наприклад, через Каспій +24%, Арктику +12,2%, Далекий Схід +10,6%.

Зазначимо, Фокус писав про серію ударів по портах РФ, які відбулись з лютого по квітень 2026 року. Зокрема, по Усть-Лузі вдарили близько шести разів з 22 по 31 березня, підрахувало медіа ТСН. Крім того, дрони атакували порт Приморська і також Виборгу: у першому населеному пункті пошкодили інфраструктуру, у другому — корабель. У квітні сталось три атаки на порт Туапсе: після ударів 16 та 21 квітня росіяни почали скаржитись на "нафтовий дощ".

Нагадуємо, 29 квітня стало відомо про атаку дронів СБУ по нафтоперекачувальній магістральній підстанції у Пермі: над містом здійнявся стовп диму, який день перетворив на вечір. Крім того, Генштаб ЗСУ повідомив про ураження нафтового танкера, який перебував за 200 км від порту Туапсе.